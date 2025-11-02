पंचकूला में अंडरपास से गुजर रही वैन में लगी आग, धुएं से घुटने लगा दम, चालक और उसके साथी की मुश्किल से बची जान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। रविवार सुबह एक भयानक हादसे ने लोगों की सांसें रोक दी। सेक्टर-19 अंडरपास से गुजर रही वैन में आग लग गई। इतना धुआं फैल गया कि दम घुटने लगा। चालक और उसके साथ बैठे युवक की मुश्किल से जान बची।

अभयपुर निवासी मुकेश अपनी सीएनजी चालित लोडिंग वैन लेकर अंडरपास से गुजर रहे थे। तभी वैन के बोनट से धुआं उठने लगा। अचानक आग की लपटें उठने लगी। मुकेश ने तुरंत वाहन रोका और अपने साथी के साथ बाहर निकल आए। धुआं इतना फैल गया किया सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी।

इसके बाद सूचना मिलने पर सेक्टर-20 फायर स्टेशन से फायर टेंडर मौके पर भेजा गया। तब तक वैन पूरी तरह जल चुकी थी। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण गैस लीक होना प्रतीत होता है। गैस के संपर्क में आने से आग भड़क उठी।