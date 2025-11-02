पंचकूला में अंडरपास से गुजर रही वैन में लगी आग, धुएं से घुटने लगा दम, चालक और उसके साथी की मुश्किल से बची जान

Language
    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:58 PM (IST)

    पंचकूला के सेक्टर-19 अंडरपास में रविवार सुबह एक वैन में आग लग गई। अभयपुर निवासी मुकेश अपनी सीएनजी वैन से जा रहे थे, तभी वैन के बोनट से धुआं निकलने लगा। चालक और उसके साथी ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने आग बुझाई। प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव को आग का कारण माना जा रहा है।

    सेक्टर-19 के अंडरपास में वैन में लगी आग को बुझाते फायर ब्रिगेड के कर्मचारीी।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। रविवार सुबह एक भयानक हादसे ने लोगों की सांसें रोक दी। सेक्टर-19 अंडरपास से गुजर रही वैन में आग लग गई। इतना धुआं फैल गया कि दम घुटने लगा। चालक और उसके साथ बैठे युवक की मुश्किल से जान बची।

    अभयपुर निवासी मुकेश अपनी सीएनजी चालित लोडिंग वैन लेकर अंडरपास से गुजर रहे थे। तभी वैन के बोनट से धुआं उठने लगा। अचानक आग की लपटें उठने लगी। मुकेश ने तुरंत वाहन रोका और अपने साथी के साथ बाहर निकल आए। धुआं इतना फैल गया किया सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। 

    इसके बाद सूचना मिलने पर सेक्टर-20 फायर स्टेशन से फायर टेंडर मौके पर भेजा गया। तब तक वैन पूरी तरह जल चुकी थी। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण गैस लीक होना प्रतीत होता है। गैस के संपर्क में आने से आग भड़क उठी।

    काफी धुआं होने के कारण सांस लेने भी दमकल कर्मियों को परेशानी हो रही थी। समय रहते बाहर निकलने के कारण चालक और उसका साथी सुरक्षित रहे। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

    पुलिस ने भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गनीमत रही कि उस समय ज्यादा ट्रेफिक अंडरपास में नहीं था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। लोगों ने मौके पर हादसे का वीडियो भी बनाया।