Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानी में नग्न अवस्था में मिला शव किसका? पंचकूला पुलिस के लिए पता लगाना बना सिरदर्दी

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    पिंजौर के गांव खुऊवाला में पुल के नीचे नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। पंचकूला पुलिस के लिए शव की पहचान करना मुश्किल हो गया है। पुलिस को सूचना मिलने पर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शव शनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया है।

    संवाद सहयोगी, पिंजौर। गांव खुऊवाला के पास एक पुल के नीचे एक शव मिला है, जोकि नग्न अवस्था में था। शव की शनाख्त करना पंचकूला पुलिस के लिए सिरदर्दी बन गया है।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जानकारी मिली थी कि पुल के नीचे पानी में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। जिसके बाद मढ़ावाला चौंकी से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की।

    चौकी इंचार्ज भीम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया। शव के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। आसपास के लोगों को बुलाकर भी शव की पहचान करवाने के प्रयास किए गए लेकिन शव की शनाख्त नहीं हो सकी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिस व्यक्ति का शव मिला है उसकी उम्र करीब 50 साल हैं। पुलिस ने फिलहाल शव को 72 घंटे के लिए शव गृह में रखवा दिया है। पुलिस फिलहाल इस मामले को नेचुरल डेथ का केस मान कर चल रही है।