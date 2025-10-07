पंचकूला में चोरों बेखौफ, चंडीमंदिर कैंट में आर्मी ऑफिसर के घर में एसी विंडो तोड़कर घुसे, नकदी और गहने ले उड़े
चंडीमंदिर कैंट के पीरू सिंह एन्क्लेव में लेफ्टिनेंट कर्नल अर्पित गोयल के घर चोरी हो गई। जब वे परिवार के साथ बाहर गए थे चोरों ने एसी विंडो तोड़कर घर में प्रवेश किया और 33000 रुपये नकद एक सोने की चेन और एक अंगूठी चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीमंदिर कैंट स्थित पीरू सिंह एनक्लेव में एक आर्मी ऑफिसर के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्पित गोयल वर्तमान में चंडीमंदिर कैंट में तैनात हैं। छह अक्टूबर की रात वह अपनी पत्नी के साथ बेटे को कोचिंग से लेने सेक्टर-6 गए हुए थे। जब वह रात लगभग 8:50 बजे वापस लौटे तो उन्हें अपने घर का एसी विंडो टूटा हुआ मिला और अलमारी खुली हुई थी, जिसमें सारा सामान बिखरा पड़ा था।
लेफ्टिनेंट कर्नल अर्पित गोयल ने तुरंत मिलिट्री पुलिस और एवीआर को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की तस्वीरें लीं और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि घर से लगभग 33,000 रुपये नकद, एक सोने की चेन और एक सोने की अंगूठी चोरी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है।
