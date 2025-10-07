Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में चोरों बेखौफ, चंडीमंदिर कैंट में आर्मी ऑफिसर के घर में एसी विंडो तोड़कर घुसे, नकदी और गहने ले उड़े

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    चंडीमंदिर कैंट के पीरू सिंह एन्क्लेव में लेफ्टिनेंट कर्नल अर्पित गोयल के घर चोरी हो गई। जब वे परिवार के साथ बाहर गए थे चोरों ने एसी विंडो तोड़कर घर में प्रवेश किया और 33000 रुपये नकद एक सोने की चेन और एक अंगूठी चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एसी विंडो तोड़कर घुसे चोर और अलमारी में रखा सामान ले उड़े।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीमंदिर कैंट स्थित पीरू सिंह एनक्लेव में एक आर्मी ऑफिसर के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्पित गोयल वर्तमान में चंडीमंदिर कैंट में तैनात हैं। छह अक्टूबर की रात वह अपनी पत्नी के साथ बेटे को कोचिंग से लेने सेक्टर-6 गए हुए थे। जब वह रात लगभग 8:50 बजे वापस लौटे तो उन्हें अपने घर का एसी विंडो टूटा हुआ मिला और अलमारी खुली हुई थी, जिसमें सारा सामान बिखरा पड़ा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेफ्टिनेंट कर्नल अर्पित गोयल ने तुरंत मिलिट्री पुलिस और एवीआर को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की तस्वीरें लीं और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि घर से लगभग 33,000 रुपये नकद, एक सोने की चेन और एक सोने की अंगूठी चोरी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है।