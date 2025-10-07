पंचकूला में चोरों बेखौफ, चंडीमंदिर कैंट में आर्मी ऑफिसर के घर में एसी विंडो तोड़कर घुसे, नकदी और गहने ले उड़े

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीमंदिर कैंट स्थित पीरू सिंह एनक्लेव में एक आर्मी ऑफिसर के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्पित गोयल वर्तमान में चंडीमंदिर कैंट में तैनात हैं। छह अक्टूबर की रात वह अपनी पत्नी के साथ बेटे को कोचिंग से लेने सेक्टर-6 गए हुए थे। जब वह रात लगभग 8:50 बजे वापस लौटे तो उन्हें अपने घर का एसी विंडो टूटा हुआ मिला और अलमारी खुली हुई थी, जिसमें सारा सामान बिखरा पड़ा था।