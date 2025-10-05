Language
    पिंजौर में अघोषित पावर कट, बिजली गुल रहने से मचा हाहाकार, फेस्टिवल सीजन में कारोबार हुआ प्रभावित

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:09 PM (IST)

    पिंजौर में बिजली कटौती से व्यापारी और स्थानीय लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि बार-बार बिजली जाने से कारोबार प्रभावित हो रहा है और फ्रिज में रखा सामान खराब हो रहा है। व्यापारियों ने बिजली विभाग से व्यवस्था सुधारने की मांग की है ताकि त्योहारों के समय उन्हें नुकसान न हो। बिजली विभाग के अनुसार तार टूटने की वजह से बिजली बाधित हुई थी।

    सुबह करीब 6 बजे बिजली चली गई थी और 6 घंटे बाद आई है।

    संवाद सहयोगी, पिंजौर। फेस्टिवल सीजन में बिजली के अघोषित कटों से हाहाकार मच गया है। आम जनता के साथ-साथ कारोबारी परेशान हैं। पिंजौर बाजार में रविवार सुबह करीब 6 बजे बिजली चली गई थी और 6 घंटे बाद आई है। पिंजौर बाजार, शिव शक्ति काॅलोनी समेत आस पास की बिजली बंद रही। इस दौरान इनवर्टर भी जवाब दे गए। कारोबारियों का कहना है कि पिंजौर में बिजली व्यवस्था का बेहद बुरा हाल है। एक बार बिजली चली जाए तो उसके बाद पता नहीं होता कब आएगी। जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है।

    व्यापारी जुगल कुमार, जितेंद्र गुप्ता, बहादुर, प्रिंस, हैप्पी आदि ने कहा कि एक तरफ सरकार कारोबार को बढ़ावा देने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। दुकानों पर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, दूध, पनीर, मक्खन जैसे प्रोडक्ट हैं, जिनको फ्रिजर में रखना बेहद जरूरी था, लेकिन बेहद छह घंटे बिजली गुल रहने से काफी नुकसान हुआ।

    रिहायशी इलाके के लोग भी परेशान

    वही पिंजौर के हिमशिखा, ईशर नगर एरिया में भी सुबह 6 बजे से लाइट बंद थी जो खबर लिखे जाने तक करीब 13 घंटे बाद भी नहीं बहाल हो पाई थी। इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों से का कहना था कि पिंजौर बाजार की बिजली 11 केवी की तार कटने के कारण बिजली बंद हुई थी। जिसे शुरू करवा दिया गया था। वहीं अमरवाती सब डिवीजन के अधिकारियों ने बताया कि हिमशिखा और ईशर नगर एरिया की भी तार टूट गई थी जिसके बाद दूसरी लाइन पर लोड डाला गया था लेकिन ओवरलोड होने के कारण वह भी न चल पाई थी। 