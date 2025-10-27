पिंजौर में दो अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा फूलपत्ती बरामद
हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिंजौर में दो अंतरराज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 34 किलो 580 ग्राम गांजा फूलपत्ती बरामद की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अंबाला यूनिट ने पंचकूला के पिंजौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरखनाथ से शाहपुर रोड के पास 34 किलो 580 ग्राम गांजा फूलपत्ती बरामद करने के साथ-साथ दो अंतरराज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया गया है। बरामद किया गया नशा एनडीपीएस अधिनियम के तहत व्यावसायिक श्रेणी का है।
नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए पिंजौर थाना क्षेत्र मे गश्त के दौरान पुलिस को गोरखनाथ से शाहपुर रोड पर दो संदिग्ध व्यक्तियों के बारे मे गुप्त सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने संदिग्धों को काबू किया। नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 34 किलो 580 ग्राम गांजा फूलपत्ती बरामद हुई।
