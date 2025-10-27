पिंजौर में दो अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा फूलपत्ती बरामद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अंबाला यूनिट ने पंचकूला के पिंजौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरखनाथ से शाहपुर रोड के पास 34 किलो 580 ग्राम गांजा फूलपत्ती बरामद करने के साथ-साथ दो अंतरराज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया गया है। बरामद किया गया नशा एनडीपीएस अधिनियम के तहत व्यावसायिक श्रेणी का है।