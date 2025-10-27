Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पिंजौर में दो अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा फूलपत्ती बरामद

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिंजौर में दो अंतरराज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 34 किलो 580 ग्राम गांजा फूलपत्ती बरामद की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रामद किया गया नशा एनडीपीएस अधिनियम के तहत व्यावसायिक श्रेणी का है।

     जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अंबाला यूनिट ने पंचकूला के पिंजौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरखनाथ से शाहपुर रोड के पास 34 किलो 580 ग्राम गांजा फूलपत्ती बरामद करने के साथ-साथ दो अंतरराज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया गया है। बरामद किया गया नशा एनडीपीएस अधिनियम के तहत व्यावसायिक श्रेणी का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए पिंजौर थाना क्षेत्र मे गश्त के दौरान पुलिस को गोरखनाथ से शाहपुर रोड पर दो संदिग्ध व्यक्तियों के बारे मे गुप्त सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने संदिग्धों को काबू किया। नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 34 किलो 580 ग्राम गांजा फूलपत्ती बरामद हुई।