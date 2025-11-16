पंचकूला में सेब से भरा ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, बिहार जाने की बजाय सहारनपुर में बेचा माल
पंचकूला पुलिस ने सेब व्यापारी से 15 लाख की धोखाधड़ी करने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। व्यापारी ने पिंजौर मंडी से सेब खरीदे थे, जिसे आरोपी बिहार ले जाने की बजाय सहारनपुर में बेच दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है, ताकि धोखाधड़ी की रकम बरामद की जा सके।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने सेब व्यापारी से 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार जहानाबाद, बिहार निवासी एक सेब व्यापारी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने 13 सितंबर को सेब मंडी पिंजौर से 902 पेटी सेब खरीदी थीं, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये थी।
परिवहन के लिए उसने एक परिचित ट्रांसपोर्टर की मदद से अहसान पुत्र अय्यूब, निवासी जिला शामली (उ.प्र.), जो स्वयं ट्रक चालक है, से संपर्क किया। उसी दिन अहसान सेब को ट्रक में लादकर पिंजौर से गया (बिहार) के लिए निकला, लेकिन कुछ समय बाद उसका मोबाइल फोन बंद होने लगा और वह अपने पते से भी फरार पाया गया। व्यापारी की शिकायत पर थाना पिंजौर में 4 अक्टूबर को बीएनएस की धारा 316(3), 318(4) व 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा पंचकूला के एएसआई सुनील कुमार को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस ने 14 नवंबर को आरोपी अहसान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ट्रक में लदी सभी 902 पेटी सेब सहारनपुर मंडी (उ.प्र.) में बेच दी थीं।
आर्थिक अपराध शाखा के इंचार्ज सुभाष चंदर ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब उससे धोखाधड़ी की रकम की रिकवरी और अन्य जुड़े पहलुओं को लेकर विस्तृत पूछताछ कर रही है, ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।
