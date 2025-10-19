Language
    पंचकूला में ट्रक की टक्कर से पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत, हाल ही में क्राइम ब्रांच में हुआ था ट्रांसफर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:37 PM (IST)

    पंचकूला में एक पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक ने पुलिसकर्मी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने पीछा करके गिरफ्तार कर लिया है। मृतक पुलिसकर्मी जींद जिले का रहने वाला था और हाल ही में उसका ट्रांसफर क्राइम ब्रांच में हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    पंचकूला में एक पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक ने पुलिसकर्मी को कुचल दिया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। नाके पर तैनात एक पुलिस कान्स्टेबल को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुचलने के बाद आरोपित गाड़ी को यमुनानगर की तरफ भगाकर ले गया। पुलिस टीम ने पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

    चंडी मंदिर थाने में आरोपित ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। मृतक पुलिसकर्मी जींद जिले के पिल्लूखेड़ा गांव का रहने वाला दीपक था। 2 साल पहले वह पुलिस में भर्ती हुआ था और पिछले साल ही उसकी पोस्टिंग पंचकूला में हुई थी। आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के दसईपुर गांव के धर्मेंद्र के तौर पर हुई है।

    चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक पुलिस ने 18 अक्टूबर की रात साढ़े 11 बजे ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच के लिए नाका लगाया था। एएसआइ सोमनाथ और सिपाही दीपक वाहनों को रुकवाकर जांच कर रहे थे। उसी दौरान, एक तेज रफ्तार ट्रक आया। टीम ने टार्च जलाकर ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका और नाका तोड़ दिया। ड्राइवर दीपक को कुचलते हुए ट्रक लेकर भाग गया।

    सब इंस्पेक्टर सोमनाथ ने बताया कि ट्रक के नीचे आने की वजह से दीपक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने गाड़ी से ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। ट्रक का ड्राइवर यमुनानगर की तरफ भाग रहा था। ट्रक का नंबर कोई नोट न कर पाए, इसलिए उसने लाइट बंद कर ली। मट्ठावाली गांव के पास टीम ने आगे गाड़ी लगाकर ट्रक को रुकवा लिया।

    सोमनाथ ने बताया कि जब पुलिस कर्मचारी ड्राइवर को पकड़ने लगे, तो वह धक्का देकर भागने लगा। टीम ने पीछा कर उसे फिर काबू कर लिया। ट्रक में धर्मेंद्र के साथ दो और लोग सवार थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बाद दोनों ने धर्मेंद्र से गाड़ी रोकने को कहा था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी और भाग गया।

    दीपक का ट्रांसफर दो-तीन दिन पहले ही ट्रैफिक से क्राइम ब्रांच में हो चुका था। मगर अभी तक उसको रिलीव नहीं किया गया था। दीपक के दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी 6 साल की और छोटा बेटा 10 माह का है।