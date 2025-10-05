Language
    चंडीगढ़ और पंचकूला से गुरुग्राम आना-जाना हुआ आसान, आठ नहीं छह घंटे में पहुंचेंगे, नए रूट से बचेंगे दो घंटे

    By satyendra singh Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:41 PM (IST)

    हरियाणा रोडवेज ने चंडीगढ़ और पंचकूला से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एक नया रूट शुरू किया है। बसों को अब यूईआर-2 से चलाया जाएगा जिससे लगभग दो घंटे की बचत होगी। यात्री अब छह घंटे में गुरुग्राम पहुंच सकेंगे। इस रूट के लिए नई बसों का संचालन शुरू हो गया है।

    हरियाणा रोडवेज की बसें दिल्ली से सोनीपत को जोड़ने वाले अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) से चलेंगी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा रोडवेज की बसों से चंडीगढ़ और पंचकूला से गुरुग्राम जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें इन शहरों से आने-जाने में दिल्ली में लगने वाले ट्रैफिक जाम को नहीं झेलना पड़ेगा। लोग आठ से नौ घंटे में पहुंचने की बजाय केवल छह घंटे में गुरुग्राम पहुंच सकेंगे और गुरुग्राम से वापस चंडीगढ़ या पंचकूला आ सकेंगे।

    हरियाणा रोडवेज ने अपनी बसों को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) से होकर चलाने की बजाय दिल्ली से सोनीपत को जोड़ने वाले अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) से चलाने का निर्णय लिया है। इस रूट से बसों को दिल्ली को पार करने से डेढ़ से दो घंटे का अतिरिक्त समय नहीं लगेगा।

    दिल्ली में जाम लगने की वजह से रोडवेज बस को राजधानी को पार करने में ही करीब दो घंटे लग जाते हैं। पीक आवर्स में तो दो से तीन घंटे भी लग जाते हैं। यूईआर-2 से जाने पर समय की बचत होगी और बसें सही गति से भी चल सकेंगी। हरियाणा रोडवेज ने इस रूट से चलाने के लिए नई बसें गुरुग्राम तथा पंचकूला और अन्य डिपो को दी हैं। नई बसों का ट्रायल के रूप में संचालन आरंभ भी कर दिया गया है।