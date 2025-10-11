मोहाली में दर्दनाक घटना, सांस की नली में अटका दूध, ढाई माह के मासूम की ले ली जान

जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-82 में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना हुई, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। सांस की नली में दूध अटकने से ढाई महीने के बच्चे की मौत हो गई। मां ने अपने ढाई महीने के बेटे को दूध पिलाकर सुलाया था। कुछ देर बाद बच्चे ने दूध की उल्टी की, जिससे दूध उसकी सांस की नली में फंस गया और वह अचानक बेहोश हो गया।

मां ने जब देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा तो परिवार घबरा गया और तुरंत उसे फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। डाॅक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिवार के अनुसार बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था और सुबह सामान्य रूप से दूध पिया था। मां ने बताया कि उसकी पहले से दो बेटियां हैं और यह बेटा बहुत दुआओं और लंबे इंतजार के बाद हुआ था। बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।