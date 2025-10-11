Language
    मोहाली में दर्दनाक घटना, सांस की नली में अटका दूध, ढाई माह के मासूम की ले ली जान

    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:20 PM (IST)

    मोहाली में एक दुखद घटना में दूध सांस की नली में फंसने से ढाई महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    मोहाली के सेक्टर-82 में दर्दनाक घटना, ढाई माह के बेटे की मौत से परिवार सदमे में।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-82 में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना हुई, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। सांस की नली में दूध अटकने से ढाई महीने के बच्चे की मौत हो गई। मां ने अपने ढाई महीने के बेटे को दूध पिलाकर सुलाया था। कुछ देर बाद बच्चे ने दूध की उल्टी की, जिससे दूध उसकी सांस की नली में फंस गया और वह अचानक बेहोश हो गया।

    मां ने जब देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा तो परिवार घबरा गया और तुरंत उसे फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। डाॅक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिवार के अनुसार बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था और सुबह सामान्य रूप से दूध पिया था। मां ने बताया कि उसकी पहले से दो बेटियां हैं और यह बेटा बहुत दुआओं और लंबे इंतजार के बाद हुआ था। बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।