अमित शाह के पंचकूला दौरे से ट्रैफिक ठप, शालीमार चौक से तवा चौक तक 13 घंटे रूट रहेगा बंद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पंचकूला आगमन के मद्देनज़र जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यह जानकारी डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने दी। उन्होंने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए निम्नलिखित यातायात परामर्श जारी किया है। कार्यक्रम स्थल: ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकूला निर्धारित रूट (आगमन मार्ग): जिला कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह से आने वाले वाहन चालक शाहबाद →साहा →शहजादपुर →बरवाला →रामगढ़ →टी-पॉइंट बंदर घाटी (बाएं मुड़ें) →डम्पिंग ग्राउंड गोल चौक (दाएं मुड़ें) →घग्गर नदी पुल पार कर →छठ पूजा घाट के पास निर्धारित पार्किंग में वाहन पार्क करें।

जिला यमुनानगर से आने वाले वाहन चालक साहा →शहजादपुर →बरवाला →रामगढ़ →टी-पॉइंट बंदर घाटी (बाएं मुड़ें) →डम्पिंग ग्राउंड गोल चौक (दाएं मुड़ें) →घग्गर नदी पुल पार कर →छठ पूजा घाट के पास बनी पार्किंग में वाहन खड़ा करें। प्रतिबंधित मार्ग: - मनसा देवी स्थित सिंह द्वार लाइट से ओल्ड पंचकूला होते हुए ताऊ देवीलाल स्टेडियम - सेक्टर-6/7 लाइट से शालीमार चौक होते हुए सेक्टर 8/9, 9/10 से होते हुए तवा चौक तक - सिंह द्वार से कोहनी साहब गुरुद्वारा (वाया साईं डेयरी) - डालफिन चौक से पंचकूला की ओर जाने वाला मार्ग उपरोक्त मार्गों पर इस अवधि में सामान्य वाहन आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा शालीमार चौक से लेकर तवा चौक तक सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रुट पूर्णत: बंद रहेगा, इस रोड के दोनो तरफ शौरुम व यवनिका पार्क की पार्किंग में वाहनो के खड़ा करने की अनुमति नही होगी।