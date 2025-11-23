हरियाणा: ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हुआ 10 गुना महंगा, किसानों में आक्रोश; अब देने होंगे 10 हजार से भी अधिक रुपये

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसानों के ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का शुल्क 10 गुना बढ़ा दिया है। पहले रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के 1080 रुपये लगते थे, लेकिन अब 10 हजार 485 रुपये लगा करेंगे। अभय चौटाला ने सरकार के इस फैसले को किसान विरोधी करार देते हुए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क को बढ़ाने का फैसला रद करने की मांग की है।

अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है और लगातार इस बात को सिद्ध भी करती रहती है। ट्रैक्टर को चौधरी देवीलाल ने गड्डा घोषित करवाया था, ताकि किसान ट्रैक्टर से खेती कर सकें और उसकी फसल को मंडी तक ले जाने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो।

न ही किसानों को ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने पर कोई टोल या टैक्स देना पड़े। भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता का ताजा उदाहरण है कि सरकार ने अब उसी किसान के ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने पर 10 गुना शुल्क बढ़ा दिया है और ऐसा कर किसानों की कमर तोडऩे का काम किया है।

इनेलो प्रमुख ने कहा कि भाजपा बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए किसान की दुख तकलीफ की इन्हें कोई फिक्र नहीं है। बीजेपी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये वही किसान और उसका साथी ट्रैक्टर है, जिसकी बदौलत कोविड महामारी के दौरान जब सभी उद्योग और व्यापार बंद हो गए थे, तब कृषि क्षेत्र ही एक मात्र क्षेत्र था, जिसने देश को गर्त में जाने से बचाया था।