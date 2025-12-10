ब्रिटेन के टॉप यूनिवर्सिटी हरियाणा में खोलेंगी अपना कैंपस, CM नायब सैनी ने लगाई मुहर
ब्रिटेन के शीर्ष विश्वविद्यालय अब हरियाणा में अपने कैंपस खोलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रिटिश दूतावास की डिप्टी हाई कमीश्नर के साथ इस विषय प ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मंगलवार को उनके निवास पर ब्रिटिश दूतावास की डिप्टी हाई कमीश्नर अलबा स्मेरिग्लियो ने भेंट की।
इस दौरान ब्रिटेन के शीर्ष विश्वविद्यालयों द्वारा हरियाणा में कैंपस खोलने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा, उच्च कौशल और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है।
इस यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरियाणा सरकार इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस हरियाणा में स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का हरियाणा में आना दुनिया में शैक्षणिक पहचान को एक नई दिशा देगा।
अलबा स्मेरिग्लियो ने हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की। बैठक में ब्रिटेन में स्किल्ड लेबर की मांग और हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार और करियर की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
इस दिशा में दोनों पक्षों ने समन्वय बढ़ाने और युवाओं के प्रशिक्षण एवं चयन हेतु संयुक्त पहल करने पर सहमति जताई। इसके अलावा आटोमोबाइल सेक्टर, एविएशन, कृषि और रक्षा उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार और विदेश सहयोग विभाग में मुख्यमंत्री के सलाहकार पवन चौधरी भी उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।