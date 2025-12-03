पंचकूला के रायपुररानी में एक के बाद एक टिप्पर चोरी, लोगों में दहशत, जांच में जुटी पुलिस टीम
पंचकूला के रायपुररानी में टिप्पर चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत है। एक के बाद एक चोरी होने से स्थानीय निवासी चिंतित हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, रायपुररानी। क्षेत्र में टिप्पर चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला गांव बागवाली से सामने आया है, जहां रात के समय अज्ञात चोर एक 12-टायर टिप्पर चोरी कर ले गए।
इससे पहले भी रायपुररानी क्षेत्र में कई टिप्पर चोरी हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी मामले में ठोस सुराग नहीं जुटा पाई है। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं से वाहन मालिकों में दहशत और नाराजगी बढ़ती जा रही है।
घर के पास खड़ा किया टिप्पर चोरी
गांव बागवाली निवासी शिकायतकर्ता संदीप चौहान ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि उनका टिप्पर नंबर PB10HX5027 ड्राइवर द्वारा 1 दिसंबर की शाम करीब 7:30 बजे घर के पास खड़ा किया गया था। लेकिन अगली सुबह जब लगभग 10 बजे संदीप मौके पर पहुंचे तो टिप्पर अपनी जगह से गायब मिला। खोजबीन के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं लगा।
संदीप ने आशंका जताई कि रात के अंधेरे में अज्ञात चोर टिप्पर चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने स्थल का निरीक्षण कर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं
ग्रामीणों का कहना है कि चोरी की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं और चोर बेखौफ हो चुके हैं। खास बात यह है कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र से कई टिप्पर चोरी हुए, लेकिन किसी भी वाहन की बरामदगी अब तक नहीं हो पाई। इससे वाहन मालिकों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। टीम ने आसपास के गांवों और हाईवे पर भी चौकसी बढ़ा दी है।
