    अमित शाह के पंचकूला दौरे के लिए शहर में हाई अलर्ट, सीमाओं पर नाकेबंदी; चाक-चौबंद पूरी सुरक्षा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:06 AM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंचकूला दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर की सीमाओं पर नाकेबंदी की गई है। अमित शाह साहिबजादों और अटल बिहारी व ...और पढ़ें

    Hero Image

    केंद्रीय गृहमंत्री के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में आज बुधवार को आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    शहर की सभी सीमाओं पर नाकेबंदी की गई है और शहर में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा साहिबजादों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होगा। सुशासन दिवस से एक दिन पहले हरियाणा पुलिस को 5061 नए सिपाही भी मिलेंगे, जिनमें 969 स्नातकोत्तर हैं तो 3324 ने स्नातक की हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मार्च पास्ट करते हुए शाह को सलामी देने वाले इस बैच में निशु (जींद) ओवरआल टापर बनी हैं, जबकि मोहित (गुरुग्राम) दूसरे और मंजीत चहल (हिसार) बेस्ट आउटडोर ट्राफी के साथ तृतीय स्थान पर रहे।

    पंचकूला के सेक्टर तीन स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में रिक्रूट बेसिक कोर्स बैच-93 की भव्य पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें प्रशिक्षुओं द्वारा परेड, ड्रिल और अनुशासन का प्रदर्शन किया जाएगा।

    मधुबन, पीटीसी सुनारिया, आरटीसी भोंडसी, अंबाला और नेवल प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण लेने वाले इन जवानों ने पिछले साल 16 दिसंबर से विगत 22 सितंबर तक कठोर, बहुआयामी और पेशेवर प्रशिक्षण लिया है।

    मुख्य अतिथि अमित शाह के पहुंचने से पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह यवनिका गार्डन में पुलिस जवानों की अटल जन सेवा को समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाई।

    मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के नए भर्ती हुए जवानों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पासिंग आउट परेड से पहले पुष्प वर्षा करके उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें बधाई दी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौड़ एकता और शक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 3% थी लेकिन अब यह संख्या लगभग 20% हो गई है।