हरियाणा: वीर व बलिदानी दिवस कल, सम्मानित किए जाएंगे बलिदानियों के परिजन
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में बलिदानियों के परिवारों तथा युद्ध में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और कारगिल युद्ध के योद्धाओं को भी आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में आज मंगलवार को वीर एवं बलिदानी दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सभी जिलों में जनसभाएं, समारोह और गोष्ठियां आयोजित करके देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देने वाले बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में बलिदानियों के परिवारों तथा युद्ध में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और कारगिल युद्ध के योद्धाओं को भी आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाएगा।
वहीं, प्रदेश सरकार हर साल की तरह इस बार भी महर्षि वाल्मीकि जयंती जिला स्तर पर मनाएगी। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि जिला कल्याण अधिकारी से परामर्श करके पांच से सात अक्टूबर तक महर्षि वाल्मीकि जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम करवाना सुनिश्चित करें।
प्रदेश सरकार द्वारा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत महापुरुषों के जन्मदिन और जयंती पर राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।