हांसी के बाद हरियाणा में बनेंगे तीन और नए जिले, विधानसभा में उठी मांग; इन नामों पर लग सकती है मुहर
हरियाणा का प्रशासनिक नक्शा बदल गया है। हांसी नया जिला होगा, जिसमें हांसी और नारनौंद उपमंडल शामिल होंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डबवाली, गोहाना औ ...और पढ़ें
सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा का प्रशासनिक नक्शा अब बदल गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त डा. सुमिता मिश्रा ने हिसार की सीमाओं में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हांसी नया जिला होगा जिसमें हांसी और नारनौंद उपमंडल शामिल होंगे।
वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन डबवाली, गोहाना और असंध को भी जिला बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रों के विधायकों ने पुरजोर पैरवी की।
प्रदेश में जिलों की संख्या अब 23 हो गई है। विगत 16 दिसंबर को हांसी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए जिले की घोषणा की थी। अगले ही दिन 17 दिसंबर की शाम बुलाई गई कैबिनेट बैठक में इस पर औपचारिक मुहर भी लगा दी गई।
अब इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिसार के हांसी और नारनौंद उपमंडलों को अलग कर नया जिला बनाया गया है। पहले हिसार में छह तहसील और तीन उप-तहसील थीं, लेकिन अब बास, हांसी और नारनौंद तहसीलें नए हांसी जिले में शामिल हो गई हैं। हिसार जिले में अब हिसार और बरवाला उपमंडल शेष रहेंगे।
हांसी पहले से ही पुलिस जिला है, लेकिन अब इसके राजस्व जिला बनने से प्रशासनिक सुविधाएं सीधे शहर में उपलब्ध होंगी। जल्द ही यहां उपायुक्त (डीसी) की नियुक्ति होगी। हांसी के लोगों को अब छोटे-बड़े प्रशासनिक कामों के लिए हिसार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व, प्रमाणपत्र, शिकायत और विकास योजनाओं से जुड़े अधिकांश काम जिला मुख्यालय से ही निपटेंगे।
जिला बनने के साथ न्यायिक ढांचा भी बदलेगा। हांसी में जिला एवं सत्र न्यायालय का गठन किया जाएगा और जिला न्यायाधीश की तैनाती होगी। अभी तक लोगों को मुकदमों की पैरवी के लिए हिसार जिला अदालत जाना पड़ता था, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया भी स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगी।
नए हांसी जिले में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के कुल 110 गांव शामिल किए गए हैं। जिले में दो उपमंडल - हांसी और नारनौंद, तीन तहसीलें हांसी, नारनौंद और बास, एक उप तहसील खेड़ी जालब और तीन विकास खंड हांसी-1, हांसी-2 और नारनौंद बनाए गए हैं। प्रस्तावित जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 1,34,976 हेक्टेयर और अनुमानित जनसंख्या लगभग 5.41 लाख होगी।
गोहाना, असंध और डबवाली को जिला बनाने की मांग
हिसार की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की अधिसूचना का पत्र जैसे ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, विधानसभा में शून्यकाल में बरोदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने गोहाना, भाजपा विधायक योगेंद्र राणा ने असंध और इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने डबवाली को जिला बनाने की मांग उठा दी।
इंदुराज नरवाल ने कैबिनेट मंत्री डा. अरविंद शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा कि हांसी के विधायक विनोद भ्याना ने जिस तरह पुरजोर पैरवी कर नया जिला बनवाया है, उसी तरह उन्हें भी गोहाना को नया जिला बनाना चाहिए।
इस पर भड़के डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि गोहाना को जिला बनवाने में कमजोर पैरवी का आरोप सही नहीं है। इसे विधानसभा की कार्यवाही से निकाला जाए।
विधायकों ने लंच के साथ मनाया नए जिले का जश्न
हांसी से भाजपा विधायक विनोद भ्याना की ओर से हरियाणा निवास में हांसी को जिला बनाए जाने की खुशी में लंच का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री व मंत्रियों के अलावा सरकार व विपक्ष के विधायकों के साथ अधिकारी व मीडियाकर्मी भी मौजूद रहे।
विनोद भ्याना हांसी को जिला बनाए जाने की मांग लम्बे समय से करते आ रहे थे। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ और भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने भी लंच की मेजबानी में हिस्सेदारी की।
