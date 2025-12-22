हांसी के बाद हरियाणा में बनेंगे तीन और नए जिले, विधानसभा में उठी मांग; इन नामों पर लग सकती है मुहर

सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा का प्रशासनिक नक्शा अब बदल गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त डा. सुमिता मिश्रा ने हिसार की सीमाओं में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हांसी नया जिला होगा जिसमें हांसी और नारनौंद उपमंडल शामिल होंगे।

वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन डबवाली, गोहाना और असंध को भी जिला बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रों के विधायकों ने पुरजोर पैरवी की। प्रदेश में जिलों की संख्या अब 23 हो गई है। विगत 16 दिसंबर को हांसी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए जिले की घोषणा की थी। अगले ही दिन 17 दिसंबर की शाम बुलाई गई कैबिनेट बैठक में इस पर औपचारिक मुहर भी लगा दी गई।

अब इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिसार के हांसी और नारनौंद उपमंडलों को अलग कर नया जिला बनाया गया है। पहले हिसार में छह तहसील और तीन उप-तहसील थीं, लेकिन अब बास, हांसी और नारनौंद तहसीलें नए हांसी जिले में शामिल हो गई हैं। हिसार जिले में अब हिसार और बरवाला उपमंडल शेष रहेंगे।

हांसी पहले से ही पुलिस जिला है, लेकिन अब इसके राजस्व जिला बनने से प्रशासनिक सुविधाएं सीधे शहर में उपलब्ध होंगी। जल्द ही यहां उपायुक्त (डीसी) की नियुक्ति होगी। हांसी के लोगों को अब छोटे-बड़े प्रशासनिक कामों के लिए हिसार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व, प्रमाणपत्र, शिकायत और विकास योजनाओं से जुड़े अधिकांश काम जिला मुख्यालय से ही निपटेंगे।

जिला बनने के साथ न्यायिक ढांचा भी बदलेगा। हांसी में जिला एवं सत्र न्यायालय का गठन किया जाएगा और जिला न्यायाधीश की तैनाती होगी। अभी तक लोगों को मुकदमों की पैरवी के लिए हिसार जिला अदालत जाना पड़ता था, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया भी स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगी।