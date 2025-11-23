Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में चोरों का तहलका, DC ऑफिस के क्लर्क के घर से लाखों उड़ाए; पिंजौर में कार से चुराई मिठाई और 72 हजार रुपये

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:42 AM (IST)

    पंचकूला में चोरी की दो वारदातें हुईं। डीसी ऑफिस के क्लर्क के सरकारी क्वार्टर से नकदी और गहने चोरी हुए। वहीं, पिंजौर में एक कारोबारी की कार से 72 हजार रुपये और मिठाई के डिब्बे चोरी हो गए। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डीसी आफिस के क्लर्क के घर घुसे चोर, गहने नकदी ले गए (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिले में चोरी की दो वारदातें सामने आई हैं। चोरों ने डीसी आफिस के क्लर्क के सरकारी क्वार्टर को भी नहीं बख्शा। दूसरी तरफ पिंजौर में एक घर की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से कैश और जेवर चोरी किए हैं। दोनों ही मामलो में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल के सिसला गांव निवासी प्रवीन सेक्टर 14 स्थित सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। प्रवीण ने बताया कि 22 नवंबर को वह अपनी पत्नी को पेपर दिलवाने पंजाब के मोहाली गए थे। शाम को घर लौटे तो मैन गेट का ताला टूटा हुआ मिला।

    घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी की जांच करने पर पता चला कि 12 हजार रुपए नकद, तीन सोने के सिक्के और चांदी की पायल चोरी हो गई थी। दोनों ही मामलों में पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। जल्द ही चोरों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    दूसरी वारदात पिंजौर के सेक्टर-30 में हुई, जहां कारोबारी अरुण कुमार के घर की पार्किंग में खडी कार से चोरों ने नकदी और सामान चोरी कर लिया।

    अरुण कुमार ने बताया कि रात के समय कोई व्यक्ति दीवार फांदकर घर में घुस आया और कार का शीशा तोड़कर कर उसमें रखे 72 हजार रुपए नकद, स्टीरियो और मिठाई के 14 डिब्बे ले गया। घर में बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं और मिठाई के डिब्बे शादी के कार्ड बांटने के लिए रखे गए थे।