पंचकूला में चोरों का तहलका, DC ऑफिस के क्लर्क के घर से लाखों उड़ाए; पिंजौर में कार से चुराई मिठाई और 72 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिले में चोरी की दो वारदातें सामने आई हैं। चोरों ने डीसी आफिस के क्लर्क के सरकारी क्वार्टर को भी नहीं बख्शा। दूसरी तरफ पिंजौर में एक घर की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से कैश और जेवर चोरी किए हैं। दोनों ही मामलो में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैथल के सिसला गांव निवासी प्रवीन सेक्टर 14 स्थित सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। प्रवीण ने बताया कि 22 नवंबर को वह अपनी पत्नी को पेपर दिलवाने पंजाब के मोहाली गए थे। शाम को घर लौटे तो मैन गेट का ताला टूटा हुआ मिला।

घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी की जांच करने पर पता चला कि 12 हजार रुपए नकद, तीन सोने के सिक्के और चांदी की पायल चोरी हो गई थी। दोनों ही मामलों में पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। जल्द ही चोरों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।