पंचकूला में चोरों के हौसले बुलंद, मेन गेट, कमरे और अलमारी के ताले तोड़े, ले उड़े गहने और कैश

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीगढ़ और पंचकूला में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बार चोरों ने राजीव कॉलोनी और कालका की आजाद कॉलोनी में बंद घरों को निशाना बनाया। राजीव काॅलोनी निवासी रंजू ने बताया कि घर पर ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ बाहर गए थे। रात करीब 11 बजे वापस लौटे तो घर का बाहर का ताला टूटा मिला। अंदर कमरे का भी ताला टूटा मिला। यहां तक की अलमारी का भी लॉक टूटा हुआ था।

अलमारी चेक की तो 35 हजार रुपये कैश, गाड़ी के कागजात, एटीएम कार्ड, एक मंगलसूत्र, कानों के सोने के झूमके, नाक के चार कोके, चांदी की पायल और कुछ सोने-चांदी का सामान गायब मिला।

कालका की आजाद कालोनी निवासी बलदेव सिंह ने बताया कि वह सब्जी मंडी में गया था। दोपहर को घर वापस आया तो ताला टूटा हुआ था और सामान इधर-उधर बिखरा था। नकदी और चांदी का सामान गायब मिला। दोनों मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फोरेसिंक टीम से मौका मुआयना भी करवाया है।