    पंचकूला में चोरों के हौसले बुलंद, मेन गेट, कमरे और अलमारी के ताले तोड़े, ले उड़े गहने और कैश

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:02 PM (IST)

    पंचकूला में चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया राजीव कॉलोनी और कालका की आज़ाद कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रंजू के घर से 35 हज़ार रुपये गहने और अन्य कीमती सामान चोरी हुए। वहीं बलदेव सिंह के घर से नकदी और चांदी का सामान गायब मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है।

    पंचकूला और कालका में बंद घरों को चोरों ने बनाया निशाना।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीगढ़ और पंचकूला में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बार चोरों ने राजीव कॉलोनी और कालका की आजाद कॉलोनी में बंद घरों को निशाना बनाया। राजीव काॅलोनी निवासी रंजू ने बताया कि घर पर ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ बाहर गए थे। रात करीब 11 बजे वापस लौटे तो घर का बाहर का ताला टूटा मिला। अंदर कमरे का भी ताला टूटा मिला। यहां तक की अलमारी का भी लॉक टूटा हुआ था।

    अलमारी चेक की तो 35 हजार रुपये कैश, गाड़ी के कागजात, एटीएम कार्ड, एक मंगलसूत्र, कानों के सोने के झूमके, नाक के चार कोके, चांदी की पायल और कुछ सोने-चांदी का सामान गायब मिला।

    कालका की आजाद कालोनी निवासी बलदेव सिंह ने बताया कि वह सब्जी मंडी में गया था। दोपहर को घर वापस आया तो ताला टूटा हुआ था और सामान इधर-उधर बिखरा था। नकदी और चांदी का सामान गायब मिला। दोनों मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फोरेसिंक टीम से मौका मुआयना भी करवाया है।