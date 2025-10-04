पंचकूला में ब्रिगेडियर के घर में घुसे चोर, अलमारी और बिस्तर तक खंगाल डाले, आईफोन चुरा ले गए

पंचकूला के सेक्टर-4 में ब्रिगेडियर रेनुका डागर के घर में चोरी हुई। रात को परिवार के सोते समय चोर घर में घुसे और एक आईफोन चुरा लिया। उन्होंने घर में सामान भी बिखेर दिया। परिवार के जागने पर चोर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचकूला पुलिस चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर के पाश इलाके सेक्टर-4 में शुक्रवार रात एक ब्रिगेडियर के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने घर में घुसकर न सिर्फ एक कीमती मोबाइल फोन चुराया, बल्कि अलमारी और बिस्तर तक खंगाल डाले।

ब्रिगेडियर आरएस डागर की बेटी रेनुका डागर ने पुलिस को शिकायत दी कि रात को जब परिवार सो रहा था, तभी चोर घर में दाखिल हो गए। चोरों ने बेडरूम में घुसने की कोशिश की, लेकिन घरवालों के जागने पर भाग निकले। इस दौरान चोर एक आईफोन चुराकर फरार हो गए।