Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में ब्रिगेडियर के घर में घुसे चोर, अलमारी और बिस्तर तक खंगाल डाले, आईफोन चुरा ले गए

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:36 PM (IST)

    पंचकूला के सेक्टर-4 में ब्रिगेडियर रेनुका डागर के घर में चोरी हुई। रात को परिवार के सोते समय चोर घर में घुसे और एक आईफोन चुरा लिया। उन्होंने घर में सामान भी बिखेर दिया। परिवार के जागने पर चोर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचकूला पुलिस चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    घरवालों के जागने पर चोर भाग निकले।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर के पाश इलाके सेक्टर-4 में शुक्रवार रात एक ब्रिगेडियर के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने घर में घुसकर न सिर्फ एक कीमती मोबाइल फोन चुराया, बल्कि अलमारी और बिस्तर तक खंगाल डाले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्रिगेडियर आरएस डागर की बेटी रेनुका डागर ने पुलिस को शिकायत दी कि रात को जब परिवार सो रहा था, तभी चोर घर में दाखिल हो गए। चोरों ने बेडरूम में घुसने की कोशिश की, लेकिन घरवालों के जागने पर भाग निकले। इस दौरान चोर एक आईफोन चुराकर फरार हो गए।

    चोरों ने टीवी उतारने की भी कोशिश की, घर के बेडबाॅक्स को खोला और सिल्वरवेयर समेत कई अन्य सामान बिखेर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।