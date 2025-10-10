'वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे...', IPS पूरन की पत्नी ने सीएम सैनी से किसकी शिकायत की?

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएसवाई पूरन कुमार (IPS Puran Suicide) की आत्महत्या के दो दिन बाद चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के डीजीपीशत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया समेत सुसाइड नोट में शामिल 14 अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108(आत्महत्या के लिए उकसाना), 3(5), 3(1)(आर) और एससीएसटीएक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

इस मामले में उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने सीएम सैनी से शिकायत की है। सीएम से बातचीत दौरान अमनीत ने दो पन्नों की शिकायत सौंपी, जिसमें आरोपित अधिकारियों को निलंबित करने, गिरफ्तार करने व परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की।

उन्होंने सीएम को सौंपे पत्र में कहा कि सुसाइड नोट (IPS Puran Suicide Note) में उत्पीड़न, अपमान और मानसिक यातना का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम साफ तौर पर दर्ज हैं। यह नोट एक मृत्यु पूर्व बयान है और इसे तत्काल कानूनी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण सबूत माना जाना चाहिए।

अमनीत ने आशंका जताई कि इस शिकायत के बाद उच्च पदस्थ अधिकारी उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और मेरे विरुद्ध विभागीय अथवा अन्य तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे ढांढस बंधाने जापान दौरे से लौटते ही सीएम नायब सिंह सैनी ने वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया, वहीं सभी तथ्यों की जानकारी ली। सीएम ने सुरक्षा-न्याय का भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार को सुरक्षा व न्याय का भरोसा दिलाया। यहीं पर मुख्यमंत्री और अमनीत कुमार की करीब सवा घंटे बातचीत हुई। उन्होंने पति के मानसिक, जातिगत व व्यक्तिगत उत्पीड़न की जानकारी ली।

आज होगा पोस्टमार्टम इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार ने पूरन कुमार के पोसटमार्टम के लिए हामी भर दी है। अब शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिवार की मांग पर ही पीजीआइ के डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। इससे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एवं अस्पताल सेक्टर-32 का मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था, लेकिन परिवार उस पर राजी नहीं हुआ।

अनुसूचित आयोग ने सात दिन में मांगी रिपोर्ट इसी बीच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। दोनों से इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सात दिन में पेश करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि वह इस मामले की पूछताछ करेगा।