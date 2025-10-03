Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत से बढ़कर कोई स्थानीय नेता नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष को किसने दिया करारा जवाब, पढ़ें

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष किसी को भी बनाए जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री का इंद्रजीत सिंह को अहीरवाल का सबसे बड़ा नेता बताना कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को जवाब माना जा रहा है क्योंकि अहीरवाल में वर्चस्व की जंग चल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंचकूला के सेक्टर-3 में आयोजित सेवा पखवाड़ा समापन समारोह में पहुंची थीं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह से बढ़कर कोई स्थानीय नेता नहीं है। कांग्रेस चाहे अध्यक्ष बनाए या न बनाए, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे वीरवार को पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित पिरामिड हाल में आयुष विभाग की ओर से आयोजित सेवा पखवाड़ा समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य मंत्री का राव इंद्रजीत सिंह को अहीरवाल का सबसे बड़ा नेता बताया जाना एक तरह से हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को करारा जवाब था। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में मजबूती के लिए अहीरवाल बेल्ट में वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है।

    हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की कमान संभालने के बाद राव नरेंद्र सिंह ने अपने स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत रेवाड़ी से करते हुए राव इंद्रजीत सिंह को उनके गढ़ एवं गृह क्षेत्र में चुनौती दी। उन्होंने अहीरवाल बेल्ट का माहौल बदलने और राव इंद्रजीत सिंह की चुनौती खत्म होने का दावा किया। जिसका जवाब इंद्रजीत सिंह की बेटी ने दिया।