दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत से बढ़कर कोई स्थानीय नेता नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष को किसने दिया करारा जवाब, पढ़ें

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष किसी को भी बनाए जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री का इंद्रजीत सिंह को अहीरवाल का सबसे बड़ा नेता बताना कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को जवाब माना जा रहा है क्योंकि अहीरवाल में वर्चस्व की जंग चल रही है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह से बढ़कर कोई स्थानीय नेता नहीं है। कांग्रेस चाहे अध्यक्ष बनाए या न बनाए, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे वीरवार को पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित पिरामिड हाल में आयुष विभाग की ओर से आयोजित सेवा पखवाड़ा समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वास्थ्य मंत्री का राव इंद्रजीत सिंह को अहीरवाल का सबसे बड़ा नेता बताया जाना एक तरह से हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को करारा जवाब था। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में मजबूती के लिए अहीरवाल बेल्ट में वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है।