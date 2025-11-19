Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरवाला: दवाई लेने गया था मालिक, लौटा तो घर खाली; नौकरानी ने दिनदहाड़े उड़ाए नकदी और जेवर

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    पंचकूला के बरवाला में एक दुकानदार के घर से नकदी और जेवर चोरी हो गए। दुकानदार आशीष सिंगला ने अपनी नौकरानी पर शक जताया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आशीष अपनी पत्नी को दवाई दिलाने गया था, तभी घर में चोरी हुई। नौकरानी ने पंचायत में चोरी स्वीकार की, लेकिन एक अन्य युवक ने संलिप्तता से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुकानदार के घर से नकदी और जेवर ले गए चोर (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। बरवाला क्षेत्र में एक दुकानदार के घर से जेवर और नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार ने इस चोरी का शक अपनी नौकरानी पर जताया है। शिकायत के आधार पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरवाला निवासी आशीष सिंगला ने बताया कि उसका बरवाला में ही आइसक्रीम पार्लर है। मंगलवार को वह अपनी पैरालाइसिस पीड़ित पत्नी को दवाई दिलाने के लिए मुलाना स्थित एमएम मेडिकल कालेज गया हुआ था।

    इसी दौरान आइसक्रीम की डिलीवरी गाड़ी घर पहुंची तो बेटे को पैसे की जरूरत पड़ी। जब बेटा घर गया तो वहां रखे पैसे नहीं मिले। उसने पिता को फोन कर बताया, जिसके बाद आशीष ने घर की जांच करवाई। घर से सोने की चेन, कानों के टॉप्स, दो सोने की अंगूठियां, दो चांदी के सिक्के और 25 हजार रुपए नकद गायब मिले।

    आशीष सिंगला ने बताया कि उसने गांव में पंचायत बुलाई और नौकरानी को बुलाकर पूछताछ की। पंचायत के दौरान नौकरानी ने स्वीकार किया कि उसने घर से जेवर और नकदी ली थी और आगे एक युवक को दे दी, जिसकी मैकेनिक की दुकान है। जब पंचायत ने उस युवक को बुलाया तो उसने चोरी में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी।