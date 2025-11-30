'आपकी परेशानी दूर कर देंगे...' कहकर महिला से उतरवा लिए सोने के गहने, पंचकूला में दिनदहाड़े लूट

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में तीन बदमाशों ने एक बार फिर से महिला को बातों में उलझाकर उसके गहने उतरवा लिए। महिला बेटे के स्कूल में पीटीएम से लौट रही थी। महिला की शिकायत पर सेक्टर-20 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंचकूला के सेक्टर-19 निवासी महिला सरस्वती ने बताया कि उसका बेटा व बेटी पंचकूला सेक्टर-20 के संस्कृतिक स्कूल पढ़ते हैं। 29 नवंबर को वह बच्चों के स्कूल में पीटीएम के लिए गई थी। वहां से घर के लिए निकली तो वहां मौजूद तीन युवकों ने उसे बातों में लगा लिया। उसे कहने लगे कि परेशान लग रही हो, परेशानी दूर कर देते हैं। वे बातों में लगाकर उसे साइड में ले गए। जहां पर कानों के टाप्स, हाथ में पहनी चांदी की अंगूठी उतरवा कर रख दिए।