    'आपकी परेशानी दूर कर देंगे...' कहकर महिला से उतरवा लिए सोने के गहने, पंचकूला में दिनदहाड़े लूट

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    पंचकूला में एक महिला पीटीएम से लौट रही थी, तभी तीन बदमाशों ने उसे बातों में उलझा लिया। उन्होंने महिला से कहा कि वे उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं। बातों में फंसाकर उन्होंने महिला के कानों के टाप्स और हाथ की अंगूठी उतरवा ली और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    महिला को बातों में उलझा कर गहने उतरवाए (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में तीन बदमाशों ने एक बार फिर से महिला को बातों में उलझाकर उसके गहने उतरवा लिए। महिला बेटे के स्कूल में पीटीएम से लौट रही थी। महिला की शिकायत पर सेक्टर-20 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    पंचकूला के सेक्टर-19 निवासी महिला सरस्वती ने बताया कि उसका बेटा व बेटी पंचकूला सेक्टर-20 के संस्कृतिक स्कूल पढ़ते हैं। 29 नवंबर को वह बच्चों के स्कूल में पीटीएम के लिए गई थी।

    वहां से घर के लिए निकली तो वहां मौजूद तीन युवकों ने उसे बातों में लगा लिया। उसे कहने लगे कि परेशान लग रही हो, परेशानी दूर कर देते हैं। वे बातों में लगाकर उसे साइड में ले गए। जहां पर कानों के टाप्स, हाथ में पहनी चांदी की अंगूठी उतरवा कर रख दिए।

    तीनों बदमाशों ने उससे एक पत्ता दिया और उसे दूर फेंक कर आने को बोला। जब वह पत्ता फेंक कर लौटी तो वहां से तीनों युवक उसके जेवर लेकर वहां से जा चुके थे।सेक्टर -20 थाना के एएसआइ कुलदीप ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर उन्होंने धारा 316(2),318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित के अनुसार बताई गई जगह के आसपास वाले एरिया में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं।