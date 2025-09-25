Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकान बिजली की और कारोबार अवैध गैस रिफिलिंग का, सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा तो खुल गया राज

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:51 PM (IST)

    रायपुररानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने संजीव इलेक्ट्रॉनिक्स नामक दुकान पर छापा मारकर अवैध गैस रिफिलिंग का पर्दाफाश किया। दुकानदार संजीव कुमार को बिना लाइसेंस गैस भरते हुए पकड़ा गया। मौके से सिलेंडर भरने की मशीन और चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मशीन और चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।

    संवाद सहयोगी, रायपुररानी। रायपुररानी क्षेत्र में सीएम फ्लाइंग ने घरेलू गैस सिलेंडर भरने के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया। संजीव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं क्राॅकरी हाउस पर छापा मारा और दुकान मालिक संजीव कुमार को बिना लाइसेंस सिलेंडर में गैस भरते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। छापे के दौरान पुलिस ने सिलेंडर में गैस भरने वाली मशीन और चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में नाकाम रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति का जायजा लिया। खाद्य निरीक्षक राजकुमार ने दुकानदार के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी संजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    लोग बोले-हमेशा रहता है हादसे का घर

    जिस जगह पर अवैध तरीके से सिलेंडरों में गैस भरने का कारोबार चल रहा था उसके आसपास की दुकानों के मालिकों को हमेशा हादसा होने का डर रहता था। हालांकि, किसी ने शिकायत नहीं की। कार्रवाई के बाद राहत की सांस जरूर ली है।