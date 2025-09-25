दुकान बिजली की और कारोबार अवैध गैस रिफिलिंग का, सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा तो खुल गया राज

रायपुररानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने संजीव इलेक्ट्रॉनिक्स नामक दुकान पर छापा मारकर अवैध गैस रिफिलिंग का पर्दाफाश किया। दुकानदार संजीव कुमार को बिना लाइसेंस गैस भरते हुए पकड़ा गया। मौके से सिलेंडर भरने की मशीन और चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, रायपुररानी। रायपुररानी क्षेत्र में सीएम फ्लाइंग ने घरेलू गैस सिलेंडर भरने के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया। संजीव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं क्राॅकरी हाउस पर छापा मारा और दुकान मालिक संजीव कुमार को बिना लाइसेंस सिलेंडर में गैस भरते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। छापे के दौरान पुलिस ने सिलेंडर में गैस भरने वाली मशीन और चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में नाकाम रहा।

सूचना के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति का जायजा लिया। खाद्य निरीक्षक राजकुमार ने दुकानदार के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी संजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।