हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंदों को मिलेगी हर दवा, टेस्ट कराने में नहीं आएगी दिक्कत, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

हरियाणा सरकार राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 120 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस निवेश से अस्पतालों में एमआरआई सीटी स्कैन और ईसीजी मशीनों की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। मरीज़ों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार का नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने पर जोर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए 120 करोड़ रुपये की दवाइयां और चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरती राव ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर प्रदेश के आठ अस्पतालों में एमआरआइ मशीनें, दो स्थानों पर सीटी स्कैन मशीनें और 604 स्थानों पर ईसीजी जांच के लिए निर्धारित दरों पर मशीनें लगाई जाएंगी।

नागरिक अस्पतालों के लिए 23 करोड़ रुपये की लागत से 67 एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन खरीदे जाने के अनुबंध को मंजूरी दी गई है। ईएनटी रोगियों के लिए 22 नसल एंडोस्कोप लगभग दो करोड़ रुपये में खरीदे जाएंगे। टीबी (क्षय रोग) मरीजों के परीक्षण के लिए 40 ट्रूनेट मशीनें छह करोड़ रुपये में ली जाएंगी। 15 पैथोडिटेक्ट मशीनों की खरीद लगभग 13 करोड़ रुपये में की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अस्पतालों में दवाओं और इलाज में इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को मजबूत किया जा रहा है। जरूरत के अनुसार नई दवाएं और उपकरण खरीदे जा रहे हैं जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

चिकित्सकों और विशेषज्ञों की सलाह पर लगभग 75 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद के लिए विभिन्न दवा कंपनियों से अनुबंध किया गया है। इनमें रक्तस्राव विकार के मरीजों के लिए इंजेक्शन, गर्भवती महिलाओं के लिए इंजेक्शन, आइएफए सिरप और अन्य महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक एवं जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। जल्द ही यह सभी दवाएं और उपकरण हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो जाएंगे।