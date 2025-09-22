रात को लाइटों से जगमगाया माता मनसा देवी मंदिर, तड़के चार बजे मां के जयकारों के साथ खुले कपाट

पंचकूला में शारदीय नवरात्र की शुरुआत श्रद्धापूर्वक हुई। श्रीमाता मनसा देवी श्रीकाली माता और चंडी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए कतारबद्ध व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए भंडारे ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है।प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शारदीय नवरात्र की शुरुआत श्रद्धा और उत्साह के साथ हुई। पहले दिन सोमवार तड़के चार बजे मां के जयकारों के साथ मंदिरों के कपाट खुले। पंचकूला स्थित श्रीमाता मनसा देवी मंदिर और कालका स्थित श्रीकाली माता मंदिर और चंडी मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे।

मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की कतारबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भंडारे, ठहरने की व्यवस्था, सफाई और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।