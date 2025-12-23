'जनता के सवालों से भाग रही सरकार, इसलिए हमें बार-बार वाकआउट करना पड़ा', भूपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर वार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा सरकार सदन में कांग्रेस के सवालों और जनहित के मुद्दों से भागती नजर आई। उन्होंने जनहित के मुद्दों पर भाजपा सरकार के रुख पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि पूरे सत्र के दौरान सरकार का चर्चा और सवालों से भागने का मतलब साफ है कि उसके बाद विपक्ष के किसी सवाल का जवाब नहीं है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को मूकदर्शक बनाने की बार बार कोशिश की गई, जिस कारण कांग्रेस को बार वाकआउट करना पड़ा। विधानसभा की मीडिया गैलरी में बातचीत करते हुए विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि कांग्रेस का एक भी स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव या अल्पकालिक चर्चा का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया।

कांग्रेस ने किसान, बेरोजगार युवा, भर्ती घोटाले, एमएसपी नहीं मिलने, धान घोटाला, मनरेगा, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खिलाड़ियों की मौत, एसवाइएल नहर का निर्माण नहीं होने, चंडीगढ़ तथा हेट स्पीच समेत हरियाणा के हक से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए प्रस्ताव दिए थे, लेकिन सरकार ने एक का भी जवाब नहीं दिया।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी सरकार कांग्रेस के उठाए मुद्दों पर पूरी तरह खामोश रही। यहां तक कि हरियाणा सरकार चंडीगढ़ के स्टेटस को भी स्पष्ट नहीं कर पाई। हुड्डा ने कहा कि अरावली को लेकर आए नए नियमों का सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा को होगा। प्रदेश की भाजपा सरकार को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन अवैध खनन समेत अरावली के विनाश के मुद्दे पर भी सरकार खामोश रही।