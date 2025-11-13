Language
    Cough Syrup: खांसी की इस दवा को सरकार ने किया बैन, भूलकर भी ना करें सेवन नहीं तो जा सकती है जान

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:42 AM (IST)

    हरियाणा सरकार ने खांसी की दवा प्लैनोकफ डी सिरप पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। दवा में डायएथिलीन ग्लाइकाल की मात्रा अधिक पाई गई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य मंत्री ने दवा निर्माताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं और बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों से खरीद पर रोक लगाई है।

    खांसी की दवा प्लैनोकफ डी सिरप पर तुरंत प्रभाव से लगाया प्रतिबंध

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में खांसी की दवा प्लैनोकफ डी सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। औषधि नियंत्रक डॉ. ललित कुमार गोयल ने सभी अधिकारियों को सैंपलिंग, जांच और स्टाक जब्त करने का निर्देश दिया है।

    दवा में डायएथिलीन ग्लाइकाल की मात्रा 0.35% पाई गई, जबकि मानक सीमा 0.1% है। इसका सेवन बच्चों में गुर्दे व तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है।

    स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दवा निर्माण इकाइयों को प्रोपिलीन ग्लाइकोल के बैच का गैस क्रोमैटोग्राफी टेस्ट अनिवार्य करने व बिना लाइसेंस वालों व्यापारियों से खरीद पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।

