    शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1.75 करोड़ ठगने वाले गिरोह की खुल रही परतें, पांचवां शातिर चढ़ा पंचकूला पुलिस के हत्थे

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:01 PM (IST)

    पंचकूला में साइबर पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पांचवें आरोपी हरजीत सिंह को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता सुशील कुमार को फेसबुक पर शेयर मार्केट विज्ञापन के माध्यम से ठगा गया था। उसे व्हाट्सएप पर एक लिंक मिला जहां दोगुना लाभ का लालच दिया गया। पुलिस पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां कर चुकी है।

    साइबर फ्रॉड में पांचवें आरोपित को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। शेयर ट्रेडिंग के जरिये 1.75 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं। अब एक और शातिर पंचकूला पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अमृतसर के रहने वाले हरजीत सिंह को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इस मामले में चार शातिर पहले दबोचे जा चुके हैं, जोकि सिरसा के रहने वाले हैं।

    पंचकूला के सेक्टर-12ए निवासी सुशील कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 5 जुलाई 2024 को फेसबुक पर शेयर मार्केट से संबंधित एक विज्ञापन पर लाइक किया। इसके बाद उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक आया, जिसके जरिये उसे शेयर बाजार में निवेश कर दुगुना लाभ कमाने का लालच दिया गया। इसी झांसे में आकर उसने बड़ी राशि का निवेश कर दिया और कुल मिलाकर उससे करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपये की ठगी की गई।

    डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 16 दिसंबर को सिरसा के गांव तुकावासी के रहने वाले कृष्ण कुमार और गांव जमाल निवासी सुभाष को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 11 जुलाई 2025 को सिरसा के ही संजय कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके बाद सिरसा निवासी तेजेन्द्र पाल सिंह को पुलिस ने काबू किया था। अब पांचवें आरोपित की गिरफ्तारी हुई है।