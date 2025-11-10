Language
    'NDA की सरकार बनने से बिहार को ट्रिपल इंजन की ताकत मिलेगी...', बगहा में रोड शो के दौरान बोले हरियाणा CM नायब सैनी

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:29 AM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के प्रति उत्साहित है और आगामी चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार चुनेगी। सैनी ने बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और विकास को नई दिशा देने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की गति तेज की है।

    Hero Image

    बिहार चुनाव: एनडीए के लिए सैनी ने किया प्रचार।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरी बार प्रचार करते हुए रविवार को पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के समर्थन में रोड शो किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता में एनडीए के प्रति जबरदस्त उत्साह है और जनता आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार चुनने जा रही है।

    बिहार चुनाव में हरियाणा के 50 से अधिक भाजपा नेताओं ने प्रचार किया। इनमें से कुछ वापस आ गये और कुछ अभी बिहार में ही डटे हैं। बगाह में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार जनकल्याण और विकास के नए आयाम गढ़ रही है।

    बिहार में कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और विकास को नई दिशा देने के लिए एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रशासन की नीति को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता इस बार भी एनडीए को चुनाव में कामयाबी दिलाएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार ने हमेशा सुशासन को प्राथमिकता दी है। एनडीए सरकार ने प्रदेश में विकास की गति तेज की, कानून का राज कायम किया और बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

    उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताकर उसे शासन का अवसर दिया और आज उसके परिणाम सबके सामने हैं। विकास हो रहा है, सुरक्षा और स्थिरता का माहौल है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने से राज्य को ट्रिपल इंजन की ताकत मिलेगी, जिससे विकास और तेजी से होगा।