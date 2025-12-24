Language
    हरियाणा में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक, CM नायब सैनी ने 1 जनवरी को बुलाई मंत्रीमंडल की मीटिंग

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नये साल 2026 के पहले दिन एक जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में नये साल 2026 में किए जाने वा ...और पढ़ें

    नये साल के पहले दिन होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नये साल 2026 के पहले दिन एक जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है।

    हरियाणा सचिवालय में सुबह 11 बजे से होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा अभी तय किया जाना बाकी है।

    संभावना है कि इस दिन सरकार नये साल 2026 में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा करने के बाद उनमें से कुछ को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान करेगी।

    मंत्रिमंडल की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को साल 2026-27 के वार्षिक बजट की तैयारी करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

    वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरवरी माह के अंतिम सप्ताह अथवा मार्च के पहले सप्ताह में साल 2026-27 का बजट पेश कर सकते हैं। नायब सिंह सैनी अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे।

    मंत्रिमंडल की इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी संभव है। नये साल से पहले राज्य भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

    प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चर्चा हो चुकी है, जिसकी घोषणा होनी बाकी है। भाजपा सूत्रों के अनुसार जल्दी ही बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैनों की घोषणा भी होने वाली है।

    भाजपा की ओर से बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैनों के लिए नामों पर मंथन किया जा चुका है। धीरे-धीरे इनकी घोषणा की जाती रहेगी।

    दूसरी तरह हरियाणा सरकार ने सीनियर आइएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया को वेतन विसंगति एवं शिकायत निवारण समिति का सदस्य नियुक्त किया है।

    विजय सिंह दहिया मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के आयुक्त एवं सचिव हैं, जिन्हें विकास गुप्ता के स्थान पर वेतन विसंगति एवं शिकायत निवारण समिति (पे अनोमालीज एंड रिड्रेसल कमेटी) का सदस्य नियुक्त किया है। विकास गुप्ता की सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप दी गई हैं।

    विकास गुप्ता को केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) का आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा विजय सिंह दहिया की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।