हरियाणा में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक, CM नायब सैनी ने 1 जनवरी को बुलाई मंत्रीमंडल की मीटिंग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नये साल 2026 के पहले दिन एक जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है।

हरियाणा सचिवालय में सुबह 11 बजे से होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा अभी तय किया जाना बाकी है।

संभावना है कि इस दिन सरकार नये साल 2026 में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा करने के बाद उनमें से कुछ को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान करेगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को साल 2026-27 के वार्षिक बजट की तैयारी करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरवरी माह के अंतिम सप्ताह अथवा मार्च के पहले सप्ताह में साल 2026-27 का बजट पेश कर सकते हैं। नायब सिंह सैनी अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे।

मंत्रिमंडल की इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी संभव है। नये साल से पहले राज्य भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने की संभावना जताई जा रही है।