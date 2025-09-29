Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहरों में पक्के मकान का सपना होगा पूरा, ढाई-ढाई लाख रुपये मिलेंगे, पढ़ें हरियाणा में कितने परिवारों को होगा फायदा

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:35 PM (IST)

    हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत 2198 परिवारों को ढाई-ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र सरकार डेढ़ लाख और राज्य सरकार एक लाख रुपये का योगदान देगी जिससे लाभार्थी 30 से 45 वर्ग मीटर के पक्के घर बना सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक मरला के प्लाॅट पर मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद के लिए मिली स्वीकृति।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के तहत 15 हजार 256 गरीब परिवारों को दिए गए एक मरला के प्लाॅट पर मकान बनाने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी मामले मंत्रालय ने ढाई-ढाई लाख रुपये देने की स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत 50 शहरों में लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) वर्टिकल के अंतर्गत 2198 परिवारों को ढाई-ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पीएमएवाई-यू 2.0 के साथ सफल एकीकरण की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा 'सभी के लिए आवास' के विजन को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीएलसी वर्टिकल के अंतर्गत पात्र परिवार आर्थिक सहायता मिलने से सुरक्षित और टिकाऊ घर बना सकेंगे।

    30 से 45 वर्ग मी. के बीच कार्पेट एरिया के साथ मकान बना सकेंगे

    'सभी के लिए आवास' विभाग के महानिदेशक और आवास विभाग के सचिव जे गणेशन ने बताया कि बीएलसी वर्टिकल के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को केंद्र सरकार डेढ़ लाख रुपये देगी, जबकि एक लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इस सहायता से लाभार्थी 30 से 45 वर्ग मीटर के बीच कार्पेट एरिया के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के घर बना सकेंगे। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

    मुख्य सचिव ने कहा कि यह स्वीकृतियां सरकार के सार्वभौमिक आवास के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश के हजारों शहरी परिवारों को बेहतर आवास सुविधाओं का लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

    इन्होंने भी दिए सुझाव

    इस दौरान पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और सभी के लिए आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने कई अहम सुझाव दिए।