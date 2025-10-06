पीएम ने स्वीकार किया नायब निमंत्रण, बदलनी पड़ गई हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक की तिथि और स्थान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर होने वाली कैबिनेट बैठक की तारीख और स्थान में बदलाव किया गया है। अब यह बैठक 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री को सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। सालगिरह कार्यक्रम सोनीपत में होगा जहां पीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 अक्टूबर को हरियाणा के प्रस्तावित कार्यक्रम काे लेकर हरियाणा मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक की तिथि और स्थान में बदलाव किया गया है। पहले बैठक नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में नौ अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब बैठक 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी। इस बदलाव के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव तथा सचिव मंत्रिपरिषद अनुराग रस्तोगी की ओर से परिपत्र जारी कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नायब सरकार का एक साल 17 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। एक अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नई दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने प्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुरोध किया था। जिसे पीएम ने स्वीकार कर लिया था। सरकार का सालगिरह कार्यक्रम सोनीपत में होना तय हुआ है। जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री होंगे।