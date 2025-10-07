सामान मेरी जेब में नहीं...जेई के इस अभद्र व्यवहार पर महिला पार्षद को आया गुस्सा, गरमाया माहौल, पढ़ेंं पूरा मामला

जागरण संवाददाता, पंचकूला। नगर निगम की सोमवार काे हुई आम बैठक में कांग्रेस की महिला पार्षद ने आरोप लगाया कि निगम के जेई प्रदीप ने फोन पर उनसे अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने अपने वार्ड में लाइट रिपेयर करवाने के लिए जेई को फोन किया तो उसने जवाब दिया कि "सामान मेरी जेब में नहीं है"। इस पर सभी पार्षदों और मेयर कुलभूषण गोयल ने जेई की भाषा पर कड़ा एतराज जताया। बाद में जेई ने अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।