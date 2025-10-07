सामान मेरी जेब में नहीं...जेई के इस अभद्र व्यवहार पर महिला पार्षद को आया गुस्सा, गरमाया माहौल, पढ़ेंं पूरा मामला
पंचकूला नगर निगम की बैठक में कांग्रेस की महिला पार्षद ने जेई प्रदीप पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया जिससे हंगामा हुआ। बाद में जेई ने माफी मांगी। बैठक में कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और भाजपा की महिला पार्षद सोनिया सूद के बीच भी बहस हुई जिसमें विकास कार्यों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप हुए।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। नगर निगम की सोमवार काे हुई आम बैठक में कांग्रेस की महिला पार्षद ने आरोप लगाया कि निगम के जेई प्रदीप ने फोन पर उनसे अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने अपने वार्ड में लाइट रिपेयर करवाने के लिए जेई को फोन किया तो उसने जवाब दिया कि "सामान मेरी जेब में नहीं है"। इस पर सभी पार्षदों और मेयर कुलभूषण गोयल ने जेई की भाषा पर कड़ा एतराज जताया। बाद में जेई ने अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और भाजपा की महिला पार्षद सोनिया सूद के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। चंद्रमोहन ने आरोप लगाया कि जिस बूथ पर कांग्रेस जीती, वहां के पार्क में बैंच तक नहीं लगवाई गईं। जवाब में सोनिया सूद ने कहा कि वहां की पार्क कमेटी को दोबारा गठित किया गया है और अब जल्द ही बैंचें लगाई जाएंगी। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।