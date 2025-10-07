Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामान मेरी जेब में नहीं...जेई के इस अभद्र व्यवहार पर महिला पार्षद को आया गुस्सा, गरमाया माहौल, पढ़ेंं पूरा मामला

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:42 PM (IST)

    पंचकूला नगर निगम की बैठक में कांग्रेस की महिला पार्षद ने जेई प्रदीप पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया जिससे हंगामा हुआ। बाद में जेई ने माफी मांगी। बैठक में कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और भाजपा की महिला पार्षद सोनिया सूद के बीच भी बहस हुई जिसमें विकास कार्यों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप हुए।

    prefferd source google
    Hero Image
    वार्ड में लाइट ठीक करवाने को फोन किया तो जेई ने जवाब दिया कि "सामान मेरी जेब में नहीं है"।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। नगर निगम की सोमवार काे हुई आम बैठक में कांग्रेस की महिला पार्षद  ने आरोप लगाया कि निगम के जेई प्रदीप ने फोन पर उनसे अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने अपने वार्ड में लाइट रिपेयर करवाने के लिए जेई को फोन किया तो उसने जवाब दिया कि "सामान मेरी जेब में नहीं है"। इस पर सभी पार्षदों और मेयर कुलभूषण गोयल ने जेई की भाषा पर कड़ा एतराज जताया। बाद में जेई ने अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और भाजपा की महिला पार्षद सोनिया सूद के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। चंद्रमोहन ने आरोप लगाया कि जिस बूथ पर कांग्रेस जीती, वहां के पार्क में बैंच तक नहीं लगवाई गईं। जवाब में सोनिया सूद ने कहा कि वहां की पार्क कमेटी को दोबारा गठित किया गया है और अब जल्द ही बैंचें लगाई जाएंगी। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई।