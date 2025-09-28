Language
    पंचकूला में फंदे पर लटका मिला था किशोरी का शव, कानपुर से पहुंचे स्वजन, बोले-बेटी की हत्या हुई है

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:11 PM (IST)

    पंचकूला के सेक्टर-21 में एक 16 वर्षीय किशोरी का शव फंदे पर लटका मिला। कानपुर से पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है क्योंकि लड़की के घुटने बेड पर टिके थे और चेहरे पर भी हत्या के निशान दिख रहे थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम बोर्ड से कराने का फैसला किया है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। रोशनी अपनी रूममेट के साथ किराये पर रहती थी।

    पुलिस ने चिकित्सकों के बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया है।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-21 में फंदे पर लटकी मिली कानपुर निवासी 16 वर्षीय किशोरी के स्वजन ने हत्या के आरोप लगाए हैं। स्वजन रविवार सुबह पंचकूला पहुंचे। उनका कहना है कि लड़की के घुटने बेड पर टिके हुए थे। उसके चेहरे को देखकर भी लग रहा है कि हत्या की गई है, न कि उसने फंदा लगाया है। पुलिस ने चिकित्सकों के बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह सूचना मिली कि सेक्टर-21 में रोशनी नाम की लड़की का शव पंखे पर लगाए गए फंदे पर लटका हुआ है। इस पर टीम मौके पर पहुंची। जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव फंदे पर लटका हुआ था, मगर उसके घुटने भी बेड पर टिके हुए थे। ऐसे में इस बात पर संदेह पैदा होता है कि उसने आत्महत्या की है। रोशनी एक लड़की के साथ किराये के कमरे में रहती थी।

    उसकी रूममेट ने बताया था कि रात को मोबाइल फोन पर रोशनी का किसी के साथ झगड़ा हुआ। रूममेंट ने बताया कि उसके सिर में दर्द था, इसलिए वह बाहर जाकर सो गई। सुबह जब उठी तो रोशनी का शव फंदे पर लटका मिला। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रोशनी का मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया है।