डीजीपी ने दिया कुछ ऐसा बयान, स्टेटस सिंबल मानी जाने वाली थार गाड़ी और बुलेट बाइक वालों पर पंचकूला पुलिस की खास नजर

जागरण संवाददाता, पंचकूला। स्टेटस सिंबल मानी जाने वाली थार गाड़ी और बुलेट बाइक मालिकों पर अब पंचकूला पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। डीजीपी के निर्देश के बाद पंचकूला पुलिस ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि इन बाइक और गाड़ियों की जांच की जाए।

कुछ दिन पहले ही हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने कहा था कि ज्यादातर बदमाश इसी तरह के वाहनों का प्रयोग करते हैं। इसी को लेकर पंचकूला पुलिस भी उनके आदेश पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। सोमवार को ही पुलिस ने सूरजपुर जोन में कड़ा जांच अभियान चलाया। सोमवार को 30 से ज्यादा चालान हुए और 12 वाहनों को इंपाउंड भी किया गया।