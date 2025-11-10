डीजीपी ने दिया कुछ ऐसा बयान, स्टेटस सिंबल मानी जाने वाली थार गाड़ी और बुलेट बाइक वालों पर पंचकूला पुलिस की खास नजर
स्टेटस सिंबल मानी जाने वाली थार गाड़ी और बुलेट बाइक चलाने वालों को लेकर हरियाणा के डीजीपी ने ऐसा बयान दिया कि पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी। डीजीपी ने कहा था कि ज्यादातर बदमाश इसी तरह के वाहनों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से पंचकूला पुलिस की थार गाड़ी और बुलेट बाइक चलाने वालों पर खास नजर है। चालान कर वाहन जब्त किए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। स्टेटस सिंबल मानी जाने वाली थार गाड़ी और बुलेट बाइक मालिकों पर अब पंचकूला पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। डीजीपी के निर्देश के बाद पंचकूला पुलिस ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि इन बाइक और गाड़ियों की जांच की जाए।
कुछ दिन पहले ही हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने कहा था कि ज्यादातर बदमाश इसी तरह के वाहनों का प्रयोग करते हैं। इसी को लेकर पंचकूला पुलिस भी उनके आदेश पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। सोमवार को ही पुलिस ने सूरजपुर जोन में कड़ा जांच अभियान चलाया। सोमवार को 30 से ज्यादा चालान हुए और 12 वाहनों को इंपाउंड भी किया गया।
सूरजपुर ट्रैफिक चौकी प्रभारी अभिषेक ने बताया कि उनकी टीम ने एक थार गाड़ी को रोका जिसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। उसके पास इसका कोई परमिट नहीं था। ब्लैक फिल्म उतरवाकर वाहन चालक के खिलाफ चालान किया गया। दो बुलेट मोटरसाइकिलों के चालान किए गए जिनमें से एक बुलेट का चालान 41,500 रुपये का है वहीं दोनों मोटरसाइकिल को इंपाउंड भी किया गया। एक बुलेट बाइक की नंबर प्लेट पर नंबर ही नहीं लगाया गया था।
