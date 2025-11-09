Language
    'थार और बुलेट चलाने वाले...', हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने दिया हैरान करने वाला बयान

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:00 AM (IST)

    हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने गुरुग्राम में थार और बुलेट को दादागिरी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि युवा इन गाड़ियों से स्टंट करते हैं और यह एक दिखावा है। डीजीपी ने चेतावनी दी कि ऐसे वाहनों का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि थार रखने वालों का दिमाग घूम गया है।

    हरियाणा के DGP ने गुरुग्राम में दिया हैरान करने वाला बयान।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने हाल ही में गुरुग्राम में एक बयान दिया है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGP ओपी सिंह ने कहा थार और बुलेट को दादागिरी और दिखावे का प्रतीक है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने उनके बयान को गलत करार दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला आइए जानते है।

    युवा थार और बुलेट जैसी गाड़ियों से करते हैं स्टंट: DGP

    हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने एक बयान में कहा कि आजकल बदमाश और युवा थार और बुलेट जैसी गाड़ियों से स्टंट करते हैं। जिसके पास थार है, उसका दिमाग घुमा होगा। DGP ने इसे दादागिरी और दिखावे का प्रतीक बताया और चेतावनी दी कि ऐसे वाहनों का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

    DGP ने कहा कि आज के समय में थार सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट बन चुकी है। उनके मुताबिक, थार या बुलेट रखने वाले यह दिखाना चाहते हैं कि वे ‘कुछ अलग’ हैं या ‘दादागिरी’ वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ASP के बेटे ने भी थार से एक व्यक्ति को कुचल दिया था। हम अब लिस्ट निकालेंगे कि हमारे कितने पुलिसकर्मियों के पास थार है, क्योंकि जिसके पास थार है, उसका दिमाग जरूर घुमा होगा।