'थार और बुलेट चलाने वाले...', हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने दिया हैरान करने वाला बयान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने हाल ही में गुरुग्राम में एक बयान दिया है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGP ओपी सिंह ने कहा थार और बुलेट को दादागिरी और दिखावे का प्रतीक है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने उनके बयान को गलत करार दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला आइए जानते है।

युवा थार और बुलेट जैसी गाड़ियों से करते हैं स्टंट: DGP हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने एक बयान में कहा कि आजकल बदमाश और युवा थार और बुलेट जैसी गाड़ियों से स्टंट करते हैं। जिसके पास थार है, उसका दिमाग घुमा होगा। DGP ने इसे दादागिरी और दिखावे का प्रतीक बताया और चेतावनी दी कि ऐसे वाहनों का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।