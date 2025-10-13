IPS पूरन आत्महत्या मामले में तनातनी, PM मोदी का हरियाणा दौरा स्थगित; 17 अक्टूबर को होने वाली थी रैली

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का सात दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं होने का असर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में होने वाली जन विश्वास-जन विकास रैली पर पड़ गया है। भाजपा सरकार का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया जा रहा था, जो अब स्थगित हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाजपा के केंद्रीय कार्यालय की ओर से मिली सूचना के मुताबिक अब प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी। पीएम मोदी की रैली स्थगित होने की सूचना उस समय हरियाणा सरकार के पास पहुंची, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत में रैली स्थल पर अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

जोरों से चल रही थी रैली की तैयारी हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत भाजपा के पदाधिकारी, सांसद और विधायकों के साथ कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। भाजपा सरकार और संगठन पिछले कई दिनों से इस रैली की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन वाई पूरन कुमार के आत्महत्या प्रकरण के बाद इस रैली की तैयारियां ढीली पड़ गई थीं।

सरकार को लग रहा था कि वाई पूरन कुमार का परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाएगा और रैली की तैयारियों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सात दिन बाद तक भी वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया तो भाजपा संगठन की चिंता बढ़ी। केंद्र व हरियाणा की गुप्तचर एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि यदि पीएम मोदी हरियाणा आएंगे तो राज्य के दलित संगठन उनका विरोध कर सकते हैं। वैसे भी इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर राजनीति हो रही है।

कल चंडीगढ़ आ रहे राहुल गांधी राहुल गांधी मंगलवार को चंडीगढ़ आ रहे हैं, जबकि मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और चिराग पासवाल समेत कई बड़े नेता वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलकर शोक जता चुके हैं। हरियाणा के तमाम विपक्षी दलों के नेता पूरन कुमार की आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार से मिलकर उनका साथ दे रहे हैं।