IPS आत्महत्या मामला: दीपेंद्र हुड्डा की सुप्रीम कोर्ट जज से SIT जांच की जोरदार मांग, कहा- 'न्याय की उम्मीद कर रहा दलित वर्ग'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के वरिष्ठ और होनहार आइपीएस अधिकारी पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या किए जाने से पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच तभी संभव है जब एसआइटी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में की जाए। दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए।

दीपेंद्र ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों का सिस्टम पर विश्वास बने और यह तभी होगा जब न्याय मिले। निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के बिना न्याय संभव नहीं है। आज पूरा देश, खासकर दलित वर्ग सरकार की तरफ देख रहा है कि न्याय हो और उसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि न्याय होता हुआ दिखे।

साथ ही कोई उस जांच को प्रभावित न कर पाए। उन्होंने कहा कि पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर उनकी पत्नी, जो स्वयं वरिष्ठ आइएएस अधिकारी हैं, द्वारा दायर एफआइआर में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का नाम लिखवाया जाना व उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाना पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है।