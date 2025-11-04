सबके नाम बताऊंगा, घर जाकर फंदा लगाऊंगा, पिटाई से आहत युवक ने वीडियो रिकॉर्ड कर दे दी जान, पंचकूला के रायपुररानी की घटना

संवाद सहयोगी, रायपुररानी। पिटाई से आहत एक युवक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। इससे पहले उसने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, जिसमें उसने टांगरी नदी के पास कुछ युवकों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। मंगलवार को हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवक के साथ टांगरी नदी के पास कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद वह मानसिक रूप से आहत हो गया। घर लौटकर उसने अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।