सबके नाम बताऊंगा, घर जाकर फंदा लगाऊंगा, पिटाई से आहत युवक ने वीडियो रिकॉर्ड कर दे दी जान, पंचकूला के रायपुररानी की घटना
रायपुररानी में एक युवक ने मारपीट से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कुछ युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस मोबाइल फोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रही है ताकि आखिरी वीडियो को देखा जा सके।
संवाद सहयोगी, रायपुररानी। पिटाई से आहत एक युवक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। इससे पहले उसने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, जिसमें उसने टांगरी नदी के पास कुछ युवकों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। मंगलवार को हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है।
युवक के साथ टांगरी नदी के पास कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद वह मानसिक रूप से आहत हो गया। घर लौटकर उसने अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
फिलहाल जानकारी मिल रही है युवक का मोबाइल फोन लॉक हो गया है जिसमें उसने अंतिम वीडियो रिकॉर्ड की थी। फोन को अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है ताकि वीडियो की जांच की जा सके। पुलिस आसपास के इलाकों में जांच-पड़ताल कर रही है और उन लोगों की पहचान में जुटी है जिन पर युवक ने आरोप लगाया है।
