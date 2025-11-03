Language
    पंचकूला की सुहावी जिंदल ने किया कमाल, सीए परीक्षा में ऑल इंडिया 19वां रैंक, ट्राईसिटी में पहला स्थान

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    पंचकूला की सुहावी जिंदल ने सीए परीक्षा में ऑल इंडिया में 19वां रैंक प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। उन्होंने ट्राईसिटी में भी पहला स्थान हासिल किया। सुहावी ने बताया कि यह उनका पहला प्रयास था और उन्हें इतनी सफलता की उम्मीद नहीं थी। उनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने युवाओं को सही दिशा में मेहनत करने की सलाह दी है।

     सीए परीक्षा में ऑल इंडिया 19वां रैंक हासिल करने वाली सुहावी जिंदल परिवार के सदस्यों के साथ।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का नाम है सुहावी जिंदल, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए आ इंडिया 19वां रैंक हासिल किया है। साथ ही उन्होंने ट्राईसिटी में पहला स्थान प्राप्त कर पंचकूला का मान बढ़ाया है।

    सुहावी अग्रवाल सभा पंचकूला के संयोजक अमित जिंदल और गार्गी जिंदल की बेटी हैं। सीए की परीक्षा में यह उनका पहला अटेम्पट था, और उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना उत्कृष्ट परिणाम आएगा।

    सुहावी की सफलता से पूरे परिवार और शहर में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उनके परिवार में इंजीनियर तो कई हैं, लेकिन पहली बार किसी ने सीए बनकर नई राह बनाई है।

    शैक्षणिक यात्रा और कठिन परिश्रम का परिणाम

    सुहावी ने अपनी स्कूली शिक्षा पंचकूला के हंसराज स्कूल सेक्टर-6 से दसवीं और चंडीगढ़ के सेंट कबीर स्कूल सेक्टर-26 से बारहवीं कक्षा तक की। उन्होंने एसडी कालेज, चंडीगढ़ से बी.काॅम की डिग्री प्राप्त की। सीए की तैयारी उन्होंने जुलाई 2021 से शुरू की, और रोजाना 12 से 14 घंटे की पढ़ाई उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। सोशल मीडिया से उन्होंने पूरी तरह दूरी बना ली और फोकस सिर्फ लक्ष्य पर रखा।

     

     

    सुहावी बताती हैं कि परीक्षा कठिन थी और कुछ प्रश्न छूट गए थे, फिर भी उन्हें भरोसा था कि उनका पेपर औसत से बेहतर हुआ है। उनका कहना है, “मुझे शुरू से ही अकाउंट्स में रुचि थी और मैं परिवार की पारंपरिक इंजीनियरिंग लाइन से हटकर कुछ नया करना चाहती थी। आज सीए बनकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है।

    परिवार की प्रेरणा और सहयोग

    पिता अमित जिंदल ने कहा कि बच्चों में कुछ नया करने की ललक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बड़ी बेटी अक्षिना जिंदल बीटेक करने के बाद अपनी कंपनी “बबल मी” चला रही है, जबकि सुहावी ने समाज और देश के काम आने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बेटा कार्तिक जिंदल लंदन से ग्रेजुएशन के बाद एमडी की तैयारी कर रहा है।

     

    माता गार्गी जिंदल ने गर्व भरे शब्दों में कहा, “बचपन से ही सुहावी को पढ़ाई में गहरी रुचि थी। उसने मेहनत और लगन से एक नई दिशा बनाई है, जिस पर अब हम सबको उस पर गर्व है।”

    सीए बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए संदेश

    सुहावी कहती हैं कि सीए बनने की इच्छा रखने वालों को एक स्पष्ट प्लान और सही दिशा में काम करना चाहिए। हर दिन निरंतर पढ़ाई करें और खुद को ट्रैक पर रखें। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शार्टकट नहीं होता, बस ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। सुहावी जिंदल की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पंचकूला और पूरे ट्राईसिटी के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गई है।