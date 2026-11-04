हरियाणा में MD-MS दाखिलों के नियम सख्त, बीच में कोर्स छोड़ा तो भरना पड़ेगा 10 लाख का बांड; 3 साल के लिए लगेगा बैन

सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) और मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस) कोर्स में दाखिलों के नियम सख्त हो गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले नीट-पीजी 2026 की मेरिट और आयुर्वेद के एमडी-एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश एआइएपीजीईटी-2026 की मेरिट से मिलेंगे।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की 40% सीटें इन सर्विस डॉक्टरों और आयुर्वेदिक कॉलेजों में 10% सीटें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए आरक्षित की गई हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया मेरिट और शेष 50 प्रतिशत हरियाणा स्टेट मेरिट श्रेणी के तहत भरी जाएंगी। निजी संस्थानों में 50 फीसदी कोटा हरियाणा में स्थित संस्थानों से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्टेट कोटे में 25 प्रतिशत संस्थागत वरीयता आरक्षण और बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। निजी मेडिकल संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटे की ओपन मेरिट और 50 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटे के तहत भरी जाएंगी।