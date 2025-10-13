Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में आवारा कुत्तों का आतंक, पागल कुत्ते के काटने से बुजुर्ग बुरी तरह घायल

    By Akhil Vohra Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    पंचकूला में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। एक पागल कुत्ते ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुरी तरह काटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। निवासियों में आक्रोश है और वे प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, और उन्होंने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पागल कुत्ते के काटने से बुजुर्ग हुआ गंभीर घायल, इलाज करवाने पहुंचे सिविल अस्पताल पंचकूला

    जागरण संवाददाता, पंचकूला :
    पंचकूला सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल में रविवार को 74 वर्षीय जय सिंह को पागल कुत्ते ने गंभीर रूप से काटने के बाद भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, जय सिंह अपने गांव नारायणगढ़ बरौली में सुबह खेतों की ओर जा रहे थे, तभी अचानक एक पागल कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान पागल कुत्ते ने जय सिंह को कई जगह काटा और उससे पहले तीन अन्य ग्रामीणों को भी घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर उन्हें पागल कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और नारायणगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गए।

    प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने गंभीर चोटों को देखते हुए उन्हें पंचकूला सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल रेफर किया। यहां जांच में यह पता चला कि जय सिंह के हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ है। डाक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से इलाज की सलाह दी, लेकिन परिवार के सदस्य उन्हें इलाज करवाने के बाद घर ले गए।
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें