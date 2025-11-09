सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्ते हटाओ, पंचकूला में तो DC-DCP ऑफिस के बाहर ही घूमते हैं, बाकी शहर का अंदाजा खुद लगा लो

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों से उन्हें हटाने का आदेश दिया है। पंचकूला में तो लघु सचिवालय में ही कुत्ते घूमते हैं। यहीं पर डीसी, डीसीपी, एडीसी, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। बाकी शहर में क्या हाल होगा खुद ही अंदाजा लगा लो।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंचकूला में आवारा कुत्तों का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। सरकारी अस्पतालों से लेकर बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते घूमते रहते हैं। आए दिन कुत्तों के काटे जाने के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ सप्ताह पूर्व ही अभयपुर में एक कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया था।