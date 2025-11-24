Language
    रूस में फंसे भारतीय युवाओं को मुक्त कराया जाए, दीपेंद्र हुड्डा ने उठाया मुद्दा, हरसंभव प्रयास का मिला भरोसा

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रूस में फंसे भारतीय युवाओं की सुरक्षित वापसी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने और छात्रों को वापस लाने की मांग की है। हुड्डा ने रूस में फंसे अमन और अन्य 56 छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मामलों की संसदीय समिति को पत्र सौंपा है। समिति ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।

    अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य एवं रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य एवं रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि रूस में फंसे भारतीय युवाओं को मुक्त कराया जाए। उन्होंने विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति की बैठक में रूस में फंसे भारतीय छात्र अमन एवं 56 अन्य भारतीय युवाओं की तुरंत सुरक्षित वापसी की मांग के संबंध में पत्र भी सौंपा।

    साथ ही बैठक में रूस में फंसे युवाओं की सूची भी सौंपी गई। दीपेंद्र हुड्डा की इस मांग पर विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने भरोसा दिलाया कि सभी की सुरक्षित वापसी का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में युद्ध क्षेत्र में किसी भी भारतीय की भर्ती नहीं करने के लिए पुख्ता उपाय किये जाएंगे।

    विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि रूस में भारतीय दूतावास के जिम्मेदार पदाधिकारी इस पूरे मामले को ट्रैक करेंगे और जो भी जानकारी मिलेगी, वह साझा की जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस मामले को शीर्ष प्राथमिकता पर लिया जाए और कूटनीतिक माध्यमों के जरिये तत्काल सभी प्रभावित भारतीय नागरिकों, विशेषकर अमन और अन्य फंसे छात्रों की सुरक्षित एवं शीघ्र वापसी सुनिश्चित की जाए।

    लापता छात्रों का पता लगाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएं और उनके परिवारों को निरंतर जानकारी प्रदान की जाए। सांसद ने बताया कि हिसार के गांव मदनाहेडी निवासी बृजेंद्र के पुत्र अमन (पासपोर्ट संख्या: V4671401) 15 माह पूर्व छात्र वीजा पर रूस गए थे, परंतु बाद में उन्हें बहला-फुसलाकर रूसी सेना में शामिल कर लिया गया।

    अमन के साथ 56 भारतीय छात्र रूस में फंसे हैं

    अमन वर्तमान में यूक्रेन सीमा के निकट तैनात है और भारत लौटना चाहता है। उनकी सुरक्षा को लेकर परिवार बेहद चिंतित व मानसिक तनाव में है। अमन के साथ ऐसे 56 अन्य भारतीय छात्र भी रूस में इसी प्रकार की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। चिंताजनक बात ये है कि इनमें से 11 छात्रों के लापता होने की खबर है और उनके परिवारों के पास कोई जानकारी नहीं है। सभी परिवार गहरी चिंता और पीड़ा में हैं।

    हरियाणा के दो युवकों की आई थी मौत की खबर 

    सांसद ने कहा कि पिछले दिनों ही खबर आई थी कि हिसार के मदनहेड़ी गांव के ही सोनू (28) और कैथल के कर्मचंद (22) की वहां मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि काम की तलाश में विदेश गए हरियाणा के युवाओं की दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है।