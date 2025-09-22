पंचकूला में महाराजा अग्रसेन जयंती पर राज्यस्तरीय समारोह, सीएम समेत कई मंत्री हुए शामिल
पंचकूला में महाराजा अग्रसेन जयंती पर राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में विशाल रक्तदान शिविर भी लगाया गया जिसमें दोपहर तक 750 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया गया जिसका लक्ष्य 1100 यूनिट है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। अग्रवाल समुदाय के जनक महाराजा अग्रसेन की जयंती पर पंचकूला में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रेम जी गोयल, पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल और पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे।
समारोह के दौरान महा रक्तदान शिविर भी लगाया गया। दोपहर तक शिविर में 750 से अधिक यूनिट रक्तदान हो चुका है, जबकि आयोजकों का लक्ष्य 1100 यूनिट का है। लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।