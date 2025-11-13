एसएमओ भर्ती पर रोक और एसीपी लागू करने की मांग, पंचकूला में डाॅक्टरों का प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) के बैनर तले वीरवार को बड़ी संख्या में डाक्टरों ने सेक्टर-6 स्थित हरियाणा स्वास्थ्य महानिदेशक (डीजीएचएस) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

डाॅक्टरों ने एसएमओ (सीनियर मेडिकल ऑफिसर) की सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने और एसीपी (असिस्टेंट करियर प्रोग्रेशन) स्कीम को जल्द लागू करने की मांग उठाई।

दोपहर के समय एकत्र हुए डाॅक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती मौजूदा मेडिकल आफिसरों के हितों के खिलाफ है और इससे वरिष्ठता प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि विभाग में पहले से कार्यरत डाॅक्टरों को पदोन्नति के जरिए अवसर मिलना चाहिए, न कि बाहरी भर्ती से।