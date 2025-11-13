Language
    एसएमओ भर्ती पर रोक और एसीपी लागू करने की मांग, पंचकूला में डाॅक्टरों का प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:53 PM (IST)

    पंचकूला में डॉक्टरों ने एसएमओ भर्ती पर रोक और एसीपी लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि एसएमओ भर्ती रोकने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा।

    डाॅक्टरों ने सेक्टर-6 स्थित हरियाणा स्वास्थ्य महानिदेशक के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) के बैनर तले वीरवार को बड़ी संख्या में डाक्टरों ने सेक्टर-6 स्थित हरियाणा स्वास्थ्य महानिदेशक (डीजीएचएस) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

    डाॅक्टरों ने एसएमओ (सीनियर मेडिकल ऑफिसर) की सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने और एसीपी (असिस्टेंट करियर प्रोग्रेशन) स्कीम को जल्द लागू करने की मांग उठाई।

    दोपहर के समय एकत्र हुए डाॅक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

    एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती मौजूदा मेडिकल आफिसरों के हितों के खिलाफ है और इससे वरिष्ठता प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि विभाग में पहले से कार्यरत डाॅक्टरों को पदोन्नति के जरिए अवसर मिलना चाहिए, न कि बाहरी भर्ती से।

    डाॅक्टरों ने यह भी कहा कि एसीपी स्कीम को लंबे समय से लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे प्रभावी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम लागू होने से सरकारी डाॅक्टरों को समान वेतन संरचना और करियर उन्नति का लाभ मिलेगा।

    प्रदर्शन के बाद एचसीएमएसए के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य महानिदेशक हरियाणा डा मनीष बंसल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोनों मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की गई। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो डाॅक्टर राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे।