हरियाणा: 6 बार विधायक रहे संपत सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, खरगे को लिखा पत्र; कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने के बताए कारण

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता, मंत्री और छह बार विधायक रह चुके प्रो. संपत सिंह ने रविवार को कांग्रेस को दूसरी बार अलविदा कह दिया। हरियाणा कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के करीब सवा माह के कार्यकाल में प्रो. संपत सिंह पहले नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे अपने त्यागपत्र में संपत सिंह ने जहां पार्टी की कमजोरियां गिनवाई, वहीं विभिन्न कारणों से अब तक कांग्रेस छोड़ चुके कद्दावर नेताओं की सिलसिलेवार जानकारी दी। संपत सिंह ने कहा कि उन्हें अब विश्वास नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा की जनता का मजबूत प्रतिनिधित्व प्रदेश की राजनीति में कर सकती है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्व. देवीलाल के साथियों में शामिल रहे प्रो. संपत सिंह आठ अगस्त 2022 को दूसरी बार कांग्रेस में शामिल हुए थे।

साल 2019 में वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गये थे, लेकिन वहां उनका ज्यादा दिन दिल नहीं लगा। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रो. संपत सिंह का हिसार जिले की नलवा विधानसभा सीट से टिकट काट दिया था और अनिल मान को चुनाव लड़वा दिया था, लेकिन वहां भाजपा नेता रणधीर पनिहार की जीत हुई।

संपत सिंह ने चुनाव में बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन तब उन्हें नाम वापस लेने के लिए मना लिया गया था। पिछले दिनों प्रो. संपत सिंह ने इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला के अनुरोध पर रोहतक में ताऊ देवीलाल के राज्य स्तरीय जयंती समारोह का मंच साझा किया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रो. संपत सिंह किसी भी दिन कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं।

प्रोफेसर ने अपनी नई राजनीतिक पारी के लिए अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने जल्दी ही किसी बड़े नेता के पार्टी ज्वाइन करने का दावा किया था, उससे लग रहा है कि प्रोफेसर इनेलो में शामिल हो सकते हैं।