IPS-ASI आत्महत्या से बिगड़े हालात, हरियाणा सरकार अलर्ट; स्थिति पर काबू पाने के लिए SP-DC को सख्त निर्देश
हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने सभी एसपी और डीसी को अलर्ट जारी किया है और पुलिस को समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर सौहार्द बनाए रखने का आदेश दिया है। क्षेत्रीय अधिकारियों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद प्रदेश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। ताजा हालातों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी एसपी व डीसी को अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, सभी संभागीय आयुक्तों, सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखे गए हैं।
पत्र में आइपीएस आत्महत्या मामले के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने पुलिस से समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर कड़ी निगरानी और सौहार्द बनाए रखने को कहा है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय अधिकारियों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
आदेश में कहा गया है कि हरियाणा सरकार के एडीजीपी, आइपीएस वाई.पूरन कुमार के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद सामने आई हालिया घटनाओं के संदर्भ में सभी जिलों और संभागों में कड़ी निगरानी रखने और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है।
सभी संबंधित अधिकारियों को स्थानीय संगठनों और सामुदायिक नेताओं के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने, स्थिति की निरंतर निगरानी करने और शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी उपाय शुरू करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा सरकार के इन आदेश के बीच रोहतक में एएसआइ संदीप लाठर द्वारा आत्महत्या करने के बाद सरकार और भी सतर्क हो गई है।
हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सौहार्द बिगाड़ने की क्षमता रखने वाली किसी भी घटना का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए और समीक्षा के लिए समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। आदेश में क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा गया है कि वे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए तत्पर और तत्पर रहें।
