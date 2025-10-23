पंजाब के पूर्व DGP के घर पहुंची SIT, , कर्मचारियों और पड़ोसियों से की पूछताछ; वीडियो से खुलेगा अकील की मौत का राज?

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एसआइटी ने जांच तेज कर दी है। एसआइटी अध्यक्ष एसीपी विक्रम नेहरा बुधवार को एमडीसी सेक्टर-4 स्थित पूर्व डीजीपी की कोठी पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। वहां पूर्व डीजीपी और उनके परिवार के सदस्य तो नहीं मिले, मगर वहां मौजूद कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा पूर्व डीजीपी के पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी पुलिस ने बातचीत कर जानकारी हासिल की। दूसरी ओर इस मामले में शिकायतकर्ता शमशुद्दीन चौधरी के बयान भी एसआइटी ने दर्ज किए हैं। पंचकूला पुलिस ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी एवं पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ अकील अख्तर की हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। अकील अख्तर मोहम्मद मुस्तफा का बेटा था। इस मामले में अब तक दो वीडियो सामने आई हैं। पहले जो वीडियो सामने आई उसमें अकील ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का जिक्र भी किया है। वहीं दूसरी वीडियो उसके बाद आई जिसमें वह कह रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पूरे परिवार ने उसकी बहुत देखभाल की है।

अब पुलिस दोनों ही वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। इससे पता चलेगा कि यह वीडियो कब-कब की बनी हुई है। फारेंसिक रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस अब अकील अख्तर का मोबाइल भी अपनी कस्टडी में लेगी। उस मोबाइल की भी फारेंसिक जांच कराई जाएगी, ताकि पता चल सके कि अकील अख्तर ने वह वीडियो कब और किन हालात में बनाई थी। उनके बेटे की मौत पर की जा रही राजनीति पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का बयान आया है की उनके बेटे की मौत पर राजनीति की जा रही है। उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार था और कई बार उनके लिए परेशानी खड़ी कर चुका था। घर की इज्जत को बचाने के लिए उन बातों को दबाया गया था मगर अब ओछी राजनीति कर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है।

उन्होंने शिकायतकर्ता पर भी पहले से कुछ केस दर्ज होने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता शमशुद्दीन चौधरी ने कहा कि अगर उनके खिलाफ आज तक देश के किसी भी पुलिस थाने में कोई शिकायत तक दी गई है तो उसका रिकार्ड पूर्व डीजीपी लोगों के सामने पेश करें।

इस मामले में हर पहलु की जांच की जा रही है। जांच पूरी तरह निष्पक्ष की जाएगी। किसी के कहने से अकील अख्तर को मानसिक रूप से बीमार नहीं माना जा सकता। अगर ऐसा था तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री होगी। वह देखी जाएगी। बगैर जांच के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। वीडियो फारेंसिक जांच के लिए भेजी जाएंगी। -विक्रम नेहरा, इंचार्ज, एसआइटी

पूर्व डीजीपी मुस्तफा ने लगाया ओछी राजनीति का आरोप